Affari Tuoi: puntata stasera 9 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, domenica 9 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, domenica 9 marzo 2025, ad Affari Tuoi?
Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ogni puntata un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 9 marzo 2025
Il concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera, domenica 9 marzo 2025, è Andrea, per la regione Molise. Proveniente da Campobasso, Andrea è uno chef. Con lui, gioca la compagna Francesca.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Andrea e Francesca giocano con il pacco numero 4:
– primi sei tiri prima della telefonata del Dottore. Nel pacco numero 18 del Piemonte, c’è 1 euro;
– nel pacco numero 7 della Campania, ci sono 200mila euro;
– nel pacco numero 8 dell’Abruzzo, ci sono 10 euro;
– nel pacco numero 6 della Toscana, ci sono 15mila euro;
– nel pacco numero 9 della Puglia, ci sono 500 euro;
– ultimo tiro dei primi sei. Nel pacco numero 2 della Sicilia, ci sono 75 euro;
– il Dottore dà ai concorrenti la possibilità di scelta. Andrea e Francesca scelgono l’Offerta. Il Dottore offre 35mila euro. Offerta rifiutata;
– prossimi tre tiri. Nel pacco numero 1 dell’Emilia-Romagna, ci sono 30mila euro;
– nel pacco numero 11 del Veneto, ci sono 300mila euro;
– nel pacco numero 5 della Calabria, ci sono 50mila euro;
– il Dottore propone il Cambio. Andrea accetta il cambio e scambia il suo pacco numero 4 con il pacco numero 3 della Basilicata;
– nel pacco numero 4 della Basilicata, il pacco pescato dalla ruota dal concorrente, ci sono 200 euro;
– nel pacco numero 17 del Friuli-Venezia Giulia, ci sono 0 euro;
– ultimo tiro di questa tripletta. Nel pacco numero 10 della Valle d’Aosta, ci sono 100 euro;
– per un tiro, il Dottore offre 23mila euro. Andrea rifiuta l’Offerta e va avanti;
– nel pacco numero 12 della Lombardia, ci sono 5mila euro;
– per due tiri stavolta, il Dottore propone il Cambio. Andrea lo rifiuta;
– nel pacco numero 20 del Lazio, ci sono i Cavatelli, specialità regionale di questa puntata;
– nel pacco numero 16 dell’Umbria, ci sono 20mila euro;
– si torna ad un tiro. Il Dottore offre nuovamente 23mila euro. I concorrenti rifiutano l’Offerta;
– nel pacco numero 15 della Sardegna, ci sono 10mila euro;
– sempre per un tiro, il Dottore propone il Cambio che viene rifiutato;
– nel pacco numero 14 delle Marche, ci sono 20 euro;
– restano 50 euro, 75mila euro e 100mila euro. Il Dottore, a questo punto, sempre per un tiro, lancia un’Offerta di 35mila euro, dopo aver ascoltato la richiesta del concorrente (70mila euro). Andrea decide di andare avanti;
– nel pacco numero 19 della Liguria, ci sono 75mila euro;
– restano 50 euro e 100mila euro. Il Dottore lascia decidere al concorrente quello che vuole e Andrea sceglie l’Offerta. Davanti ad una richiesta di 90mila euro, il Dottore ne offre 35mila. L’offerta viene rifiutata;
– vengono aperti i due restanti pacchi. Nel pacco numero 3 dei concorrenti, ci sono 100mila euro mentre nel pacco numero 13 del Trentino-Alto Adige, ci sono 50 euro;
– Andrea e Francesca tornano a casa con 100mila euro.
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore, proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco, oppure gli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, La Regione Fortunata, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma: se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Rai 1 non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.