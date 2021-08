Gli ascolti tv dell’ultima giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020, senza gare nel daytime ma con la Cerimonia di Chiusura in onda dalle 13 che ottiene oltre 3,3 milioni di telespettatori per uno share del 25,1% e con l’ultima puntata de Il Circolo degli Anelli nella prima serata di Rai 2. La prima serata ha visto Rai 1 avere la meglio, anche se non di molto, sui competitor con la commedia Non c’è più religione a 1,9 mln, mentre Canale 5 ha risposto con Grand Hotel che ha sfiorato 1,3 milioni di telespettatori. Poco sotto Il circolo degli anelli mentre non conquista molto pubblico l’amichevole Parma – Inter che su Tv8 si ferma a 259.000 telespettatori. Ben puù impressionante il dato di Rocky II che su Nove ottiene 632mila telespettatori, affiancandosi di fatto al risultato di Rete 4.

Prime Time

Su Rai 1 Il film tv Non c’è più religione ha registrato un netto di 1.940.000 telespettatori, share 12,87%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3087.000 telespettatori, share 19,60%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1821.000 telespettatori, share 17% e nel game un netto di 2839.000, 22,83%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Weekend ha totalizzato nella prima parte 833.000 telespettatori, share 15,60% e nella seconda 1.062.000, 17,58%. Santa Messa 1.414.000, 17,41%. Angelus 1.888.000, 18,64%. Linea Verde Estate un netto di 2.170.000, 17,09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Da noi… a ruota libera – Il meglio ha registrato un netto di 1.093.000, 9,15%. Techetechetè 894.000, 9,09%. Affari tuoi (Viva gli sposi!) ha registrato un netto di 986.000, 10,39%.

Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 579.000 telespettatori, share 7,25%.

TG

Tg1 ore 13:30 2827.000, 19,82%; ore 20:00 3509.000, 24,55%.

Dati AUDITEL™