Gli ascolti tv della domenica, tra film tv, serie, soap, una nuova puntata di Report e l’ormai consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa sul Nove. E nel preserale torna Liorni con L’Eredità.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il film tv Purché finisca bene – Questione di stoffa ha ottenuto un netto di 2.301.000 telespettatori, per uno share del 13.51%. Su Canale 5 la serie La rosa della vendetta ha registrato un netto di 2.463.000 telespettatori, share 13.75%. Su Rai 2 9-1-1 637.000, 3.11% e Lone Star 9-1-1 600.000, 3.24%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.412.000, 6.90%, e nel programma 1.659.000, 8.93%. Su Italia 1 Le Iene ha ottenuto nella presentazione 891.000, 4.32% e nel programma 1.234.000 telespettatori, share 9.41%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 532000 telespettatori, share 3.89%. Su La7 Saturno contro ha registrato 248.000 telespettatori, share 1.43%. Su Tv8 F1 GP Brasile – Gara è stata vista da 1.189.000 telespettatori, share 7.14%. Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 1.075.000 telespettatori, share 5.48%, nel programma 1.952.000, 9.78%, e nel Segmento Il Tavolo 920.000, 7.35%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 5.494.000, 26.97%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.614.000 telespettatori, share 12.83%. Su Rai 3 Blob 878.000, 4.47%; LAB Report 960.000, 4.84%. Su Italia 1 NCIS 1.146.000, 5.72%. Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 906.000, 4.57% e nella seconda 854.000, 4.17%. Su La7 In altre parole… domenica ha fatto registrare 816.000 telespettatori, share 4%. Su Tv8 Formula 1 – Qualifiche GP Brasile 489.000, 2.90%. Su Nove Che tempo che farà 520.000, 2.87%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità (prima puntata) su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.085.000 telespettatori, share 19.39% e nel game un netto di 4.041.000, 22.83%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.427.000 telespettatori, share 15.83% e nel game un netto di 3.143.000, 18.11%. Su Rai 2 SWAT nel primo episodio 363.000, 2.13% e nel secondo 537.000, 2.80%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 526.000 telespettatori, share 2.84%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 771.000 telespettatori, share 4.03%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte 584.000, 15.64%, e nella seconda 1.326.000, 21.70%; Check-Up 945.000, 16.14%; A Sua immagine 1.283.000, 18.57%; la Santa Messa ha ottenuto 1.468.000, 21.55%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.074.000, 23.75%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.585.000, 22.16%. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella prima parte 334.000 telespettatori, share 4.93%, e nella seconda 516.000, 5.52%. Su Rai 3 Agorà Weekend 209.000, 3.45%, Mi manda RaiTre Pillole 266.000, 4.40%, Speciale Culto Evangelico della Riforma 86.000, 1.47%; TgR EstOvest 113.000, 1.75%; Tg3 RegionEuropa 138.000, 1.85%; dopo il Tg3 Fuori Linea 373.000, 3.88%; TGR Mediterraneo 340.000, 3.15%; Speciale TGR Lucca Comics & Games 275.000, 2.09%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 926.000 telespettatori, 15.90%, mentre Melaverde ha registrato 1.796.000 telespettatori, share 18.62%. Su Italia 1 l’episodio di Due uomini e mezzo prima del TG ha registrato 254.000 telespettatori, share 3.61%, Drive Up 188.000, 2.17%. Su Rete 4 Terra Amara 346.000, 5.83%; Dalla parte degli animali nella prima parte 245.000, 4.15%, nella seconda 271.000, 4.16%, nei saluti 388.000, 5.13%; quindi dopo il Tg Colombo ha segnato un netto di 350.000, 2.82%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 162.000 telespettatori, share 4.11%, nel segmento News 145.000, 4.65% e nel Dibattito 224.000, 3.73%; Camera con vista 166.000, 2.85%; Amarsi un po’ 103.000, 1.76%, L’ingrediente perfetto 74.000, 1.11%; La7 Doc 106.000, 1.11%; Gigawatt – Tutto è energia 147.000, 1.19%. Su Tv8 Motociclismo – GP Malesia Moto3 307.000, 4.67%; Moto2 Gara 419.000, 4.08%,

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 1.863.000, 14.34%, nella prima parte 1.984.000, 15.89%, nella seconda parte 1.768.000, 15.83%, e nei Saluti 1.586.000, 14.18%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.771.000, 13.28%. Su Rai 2 Il Palio d’Italia 326.000, 2.52%; Maratona di New York un netto di 371.000, 3.37%. Su Rai 3 Speciale In Mezz’ora. Viaggio in America ha registrato 707.000, 6.03%; Rebus 539.000, 4.80%; Kilimangiaro nel segmento Il grande viaggio 927.000, 7.42% e nel programma 1.190.000, 8.26%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.490.000, 18.48%, Amici di Maria De Filippi (live) 3.034.000 telespettatori, share 24.84%, Verissimo 2.208.000, 20.37%, e nei Giri di Valzer 2.475.000, 19.71%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 268.000 telespettatori, 2.06%, il film Batman – Il ritorno un netto di 246.000, 2.14%; Forever 317.000, 2.47%; Grande Fratello 312.000, 2.22%. Su Rete 4 il film U-571 ha registrato un netto di 309.000 telespettatori, 2.67% di share; il film 5000 dollari vivo o morto un netto di 492.000, 3.78%. Su La7 Una giornata particolare 354.000, 2.99%; La7 Doc 210.000, 1.87%; il film La giuria 257.000, 1.70%. Su Tv8 Motociclismo – GP Thailandia MotoGP Gara 967.000, 7.49%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 518.000 telespettatori, share 6.95%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva al 90° ha registrato 843.000 telespettatori, share 9.05%. Su Rai 3 Detectives – Il femminicidio di Giusy Potenza ha registrato 746.000 telespettatori, share 7.33%. Su Canale 5 Pressing 556.000, 7.91%. Su Italia 1 Chucky un netto di 323.000, 11.54%. Su La7 il film Velocità massima 82.000, 1.38.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.554.000, 26.51%; ore 20:00 4.590.000, 23.57%.

3.554.000, 26.51%; 4.590.000, 23.57%. Tg2 ore 13:00 1.323.000, 10.43%; ore 20:30 895.000, 4.49%.

1.323.000, 10.43%; 895.000, 4.49%. Tg3 ore 14:30 1.299.000, 10.05%; ore 19:00 2.127.000, 12.66%.

1.299.000, 10.05%; 2.127.000, 12.66%. Tg5 ore 13:00 2.994.000, 23.57%; ore 20:00 3.786.000, 19.28%.

2.994.000, 23.57%; 3.786.000, 19.28%. Studio Aperto ore 12:25 866.000, 8.09%; ore 18:30 660.000, 4.45%.

866.000, 8.09%; 660.000, 4.45%. Tg4 ore 12.00 306.000, 3.47%; ore 18:55 598.000, 3.56%.

306.000, 3.47%; 598.000, 3.56%. Tg La7 ore 13:30 663.000, 4.98%; ore 20:00 1.130.000, 5.75%.

Dati AUDITEL™