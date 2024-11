Amici 24, anticipazioni sesta puntata di domenica 3 novembre 2024 in diretta dalle 13:55

Oggi, domenica 3 novembre 2024, andrà in onda su Canale 5, il sesto speciale pomeridiano di Amici 24, talent show condotto da Maria De Filippi.

Amici 24, sesta puntata 3 novembre 2024: anticipazioni

Nello speciale pomeridiano di oggi, vedremo ospiti Mew e Holden. A seguire le sfide in cui vedremo difendere il loro banco sia Teodora che Luk3. Per Luk3 non sarà comunque una puntata semplice, Anna Pettinelli ha una proposta da fare che coinvolge il cantante.

Dopo aver vinto la sfida della settimana scorsa, il posto di Trigno nella scuola è nuovamente messo in dubbio per un’infrazione alle regole della scuola.

Michelangelo e Noemi hanno giudicato la gara di canto mentre Oriella Dorella è stata la giudice del circuito ballo.

Chiara non balla perché infortunata.

Ghali è l’ospite musicale della puntata, canta il suo nuovo singolo Niente panico.

Qui, ci sono le anticipazioni complete.

Amici 24, concorrenti e coach: chi sono?

Gli insegnanti di quest’edizione sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, per quanto riguarda il canto, e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri, per quanto concerne la danza.

Gli allievi attualmente presenti nella scuola sono Alena Casarino, rapper (team di Rudy Zerbi), Luk3, cantautore (team di Lorella Cuccarini), Diego Lazzari, cantautore (team di Rudy Zerbi), Nicolò Filippucci, cantante (team di Anna Pettinelli), Ilan, cantautore (team di Rudy Zerbi), Senza_Cri, cantautrice (team di Lorella Cuccarini), TrigNO, cantautore (team di Anna Pettinelli), Chiamamifaro, cantautrice (team di Rudy Zerbi), Vybes, trapper (team di Rudy Zerbi), Alessia Pecchia, ballerina latino americana (team di Alessandra Celentano), Alessio Di Ponzio, ballerino hip-hop (team di Emanuel Lo), Chiara Bacci, ballerina neoclassica (team di Alessandra Celentano), Daniele Doria, ballerino modern (team di Alessandra Celentano), Rebecca Ferreri, ballerina modern (team di Deborah Lettieri), Sienna Ozzy, ballerina modern (team di Emanuel Lo), e Teodora Olivia Martinez, ballerina neoclassica (team di Deborah Lettieri).

Amici 24, sesta puntata 3 novembre 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire lo speciale pomeridiano di Amici 24 in diretta dalle ore 14 su Canale 5 e, in streaming, sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata di oggi in tempo reale con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 14.