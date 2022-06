Gli ascolti tv della domenica, sempre più estiva, sempre più replica. Anche se i Ballottaggi delle Amministrative 2022 danno un barlume di attualità.

Ascolti tv Prime Time

La prima serata della domenica vede le repliche di Mina Settembre su Rai 1 registrare un netto di 2.277.000 telespettatori, per uno share del 16,4% superando Canale 5 che ha trasmesso in prima visione il film Tornare a vincere ottenendo un netto di 1.505.000 telespettatori, share 11,11%. Nel dettaglio la prima puntata di Mina Settembre ha registrato 2.395.000, 16,16% e la seconda 2.182.000, 16,64%. A seguire il prime time ha proposto su Rai 2 la serie 9-1-1 che ha ottenuto 680.000, 4,70%, 9-1-1: Lone Star 922.000 telespettatori, share 6,19% e The Blacklist a 449.000, 3,26%. Rete 4 con Zona Bianca ha ottenuto 892.000 telespettatori, share 8,27% mentre su Italia 1 Il film Una notte da leoni 3 ha ottenuto un netto di 856.000 telespettatori, share 6,20% Su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato 750.000 telespettatori, share 5,53%, mentre La7 con In Onda ha ottenuto 682.000 telespettatori, share 4,69%. SuTv8 il Best of di Italia’s Got Talent è stato visto da 363.000 telespettatori, share 2,7% e in conclusione su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 232.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

L’access resta il regno di Techetechetè (che potete rivedere su RaiPlay) che su Rai 1 ha registrato 2576.000 telespettatori, share 18,29%. Tg2 Post su Rai 2 ha registrato .000 telespettatori, share % mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 562.000, 4,33% e subito dopo Sapiens Files – Un solo pianeta 507.000, 3,54%. Su Canale 5 la ‘nuova’ stagione di Paperissima Sprint ha ottenuto 2472.000 telespettatori, share 17,02%, con NCIS su Italia 1 che registra 1.066.000 telespettatori, share 7,50%. Federica Gentile continua a raccontare la sua Italia Controcorrente su Rete 4 e ottiene nella prima parte 706.000 telespettatori, share 5,12% e nella seconda 800.000, 5,41%. Il segmento in access di In Onda ha fatto registrare per La7 868.000 telespettatori, share 6,03%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 415.000 telespettatori, share 2,9% e su Nove Little Big Italy ha registrato 228.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale la sfida tra i game delle Ammiraglie vede Reazione a catena su Rai 1 registrare nel segmento L’intesa vincente 2.279.000 telespettatori, share 23,07% e nel game un netto di 3.286.000, 27,96%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.141.000 telespettatori, share 11,97% e nel game 1.698.000, 14,87%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles è stata seguita da un netto di 511.000, share 3,98% Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 459.000 telespettatori, share 3,67%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 557.000 telespettatori, share 4,28%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il contenitore mattutino del fine settimana, Weekly, ha totalizzato 735.000 telespettatori, share 15,67% e nel segmento Weekly News 781.000, 16,67%, quindi Linea Verde Sentieri 846.000, 17,94%. A seguire la Santa Messa al Santuario di San Giacomo Apostolo in Capizzi (ME) è stata vista da 1426.000, 23,01%, mentre l’Angelus di Papa Francesco da 1.898.000, 22,99%. Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.629.000, 23,34%. Su Rai 2 TV Raider: le storie di Donnavventura ha registrato 470.000 telespettatori, share 4,73%, mentre su Rai 3 prima del Tg3 Storie delle nostre città ha ottenuto 199.000, 3,10% e dopo il Tg3 Il Posto Giusto 262.000, 2,14%. La Santa Messa di Canale 5 è stata seguita da 784.000 telespettatori, 14,78%, mentre Melaverde ha registrato 1.836.000 telespettatori, share 19,24%. Su Italia 1 l’ultima delle tre puntate mattutine di Una mamma per amica ha registrato 282.000 telespettatori, share 3,74%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali ha dato la linea al Tg4 con 218.000 telespettatori, share 3,63% e dopo il Tg Colombo ha segnato 342.000, 2,90%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 che con Omnibus ha registrato 187.000 telespettatori, share 4,69%, quindi nel segmento News 89.000, 3,56% e nel Dibattito 199.000, 4,37%; a seguire Camera con vista 141.000, 2,55%, L’ingrediente perfetto 101.000, 1,65%, La7 Doc 134.000, 1,47% e Like – Tutto ciò che piace 118.000, 0,98%.

Daytime (Pomeriggio)

Il pomeriggio estivo della domenica è il regno delle repliche. Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato 1.575.000, 14,64% e la replica di Venti anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada 1.429.000, 15,66%. Su Rai 2 Il Provinciale ha ottenuto 763.000, 6,24, mentre Wild Italy ha registrato 441.000 telespettatori, share 3,82% e 476.000, 4,67% con la gara Uomini Elite del Campionato Italiano Ciclismo su strada a 536.000, 5,51%. Su Rai 3, chiusa la stagione dell’approfondimento di Lucia Annunziata, il pomeriggio è del film Samba, che registra 604.000, 5,84%, quindi Kilimangiaro Collection registra 511.000 telespettatori, share 5,59% e Geo 802.000, 7,40%. Su Canale 5 L’arca di Noè ha sempre il suo seguito con 2.350.000, 19,20%; il pomeriggio soap si apre con Beautiful a 1811.000 telespettatori, share 15,13%, seguito da Una vita a 1692.000, 15,44%, quindi Grand Hotel 1151.000, 11,65% e infine Luce dei tuoi occhi 767.000, 8,42%. Su Italia 1 il film Ragazze nel pallone – Sfida mondiale ha registrato un netto di 401.000 telespettatori, 3,82%, mentre il film Before we go un netto di 367.000, 3,97%. Su Rete 4 lo Speciale Tg4 – Diario di guerra domenica ha registrato 297.000 telespettatori, 3,05% di share, mentre il film Duello al Rio d’Argento un netto di 359.000, 3,93%. Chiudiamo con La7 che dopo il Tg trova Fabio Troiano con Bell’Italia in viaggio a 357.000 telespettatori, share 3,13%, quindi il film Amore mio aiutami a 281.000, 2,94% e il film, sempre con Sordi, Bello, onesto, emigrato Australia… a 232.000, 2,33%.

Ascolti tv Seconda serata

La seconda serata non disdegna gli aggiornamenti sui ballottaggi delle Comunali 2022, con lo Speciale TgLa7 condotto da Enrico Mentana che prende la linea alle 22.40 su La7 e registra 608.000 telespettatori, share 8,25%. Rai 1 ha scelto di non schierare Bruno Vespa, pronto a prendere il suo posto questa sera, ma di dedicare la seconda serata a uno Speciale Tg1 dal titolo “L’Acqua l’insegna la sete” che ha registrato 458.000 telespettatori, share 6,34%. Su Rai 2 The Blacklist 354.000, 3,10% e subito dopo La domenica sportiva Estate ha registrato 219.000 telespettatori, share 3,28%. Su Rai 3 Overland ha registrato 394.000 telespettatori, share 5,07%, mentre su Canale 5 il film La bellezza del somaro ha registrato un netto di 214.000 telespettatori, share 5,51%. Su Italia 1 il film Game Night – Indovina chi muore stasera? ha registrato un netto di 428.000 telespettatori, share 6,86%.

Ascolti tv TG

I Tg Rai sono andati in onda in forma ridotta per uno sciopero del personale tecnico. I dati, dunque, sono riferiti a edizioni di poco più di 5 minuti.

Tg1 ore 13:30 3.094.000, 24,92%; ore 20:00 3.097.000, 24,73%.

3.094.000, 24,92%; 3.097.000, 24,73%. Tg2 ore 13:00 1.084.000, 9,19%; ore 20:30 795.000, 5,87%.

1.084.000, 9,19%; 795.000, 5,87%. Tg3 ore 14:30 1.184.000, 9,94%; ore 19:00 899.000, 9,01%.

1.184.000, 9,94%; 899.000, 9,01%. Tg5 ore 13:00 2.774.000, 22,66%; ore 20:00 2.906.000, 22,19%.

2.774.000, 22,66%; 2.906.000, 22,19%. Studio Aperto ore 12:25 926.000, 8,81%; ore 18:30 446.000, 4,81%.

926.000, 8,81%; 446.000, 4,81%. Tg4 ore 12.00 323.000, 3,86%; ore 18:55 535.000, 4,83%.

323.000, 3,86%; 535.000, 4,83%. Tg La7 ore 13:30 523.000, 4,26%; ore 20:00 760.000, 5,82%.

