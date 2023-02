Gli ascolti tv di una domenica 26 febbraio 2023 praticamente dedicata al ricordo di Maurizio Costanzo nel daytime, sia con Domenica In che con Verissimo, in un palinsesto modificato per l’ammiraglia Mediaset. Vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 Resta con me ha registrato 3.830.000 telespettatori, per uno share del 20,86%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto nella presentazione 1.567.000 telespettatori, share 7,68%, nel programma 2.698.000, 12,92%, e nel segmento Il Tavolo 1.673.000, 10,64%. Su Canale 5 Lo show dei record ha ottenuto 2.376.000 telespettatori, share 14,33%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.034.000 telespettatori, share 7,18%. Su Italia 1 il film Red 2 ha ottenuto un netto di 1.028.000 telespettatori, share 5,35%. Su Rai 2 la serie N.C.I.S. Los Angeles 817.000, 3,88% e a seguire la serie Blue Bloods 13 701.000, 3,49%. SuTv8 Bruno Barbieri 4 Hotel è stato visto da 615.000 telespettatori, share 3,07%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 512.000 telespettatori, share 3,49%. Su Nove Sento la terra girare ha registrato 236.000 telespettatori, share 1,34%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 4.891.000, 23,33%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint 3.470.000 telespettatori, share 16,55%. Su Italia 1 NCIS 1.156.000, 5,54%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 726.000, 3,51% e nella seconda 690.000, 3,28%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.042.000 telespettatori, share 4,97%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 617.000 telespettatori, share 3% e su Nove Little Big Italy ha registrato 367.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.327.000 telespettatori, share 20,74% e nel game un netto di 4.553.000, 25,02%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.661.000 telespettatori, share 17,04% e nel game 3.411.000, 19,05%. Su Rai 2 90° Minuto ha registrato 736.000, 4,84% e nel segmento Tempi Supplementari un netto di 583.000, share 3,29%, mentre NCIS: New Orleans 817.000, 3,88%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 557.000 telespettatori, share 2,86%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 695.000 telespettatori, share 3,41%. Su La7 il film I girasoli 232.000, 1,46%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 1.794.000, 26,53%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.869.000, 20,35%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.562.000, 22,22%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 3.378.000, 23,06%. Su Rai 2 Coppa del Mondo Discesa livera ha registrato 992.000 telespettatori, share 8,44%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 178.000, 2,97%, Mi manda Rai Tre 376.000, 4,92%, Timeline 174.000, 2,11%, e dopo il Tg3 Fuori Linea 594.000, 4,88% e Il posto giusto 208.000, 1,29%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 1.125.000 telespettatori, 13,90%, mentre Melaverde ha registrato 2.404.000 telespettatori, share 18,97%. Su Italia 1 Una mamma per amica ha registrato 212.000 telespettatori, share 1,98%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 349.000, 3,92%, quindi dopo il Tg il film tv Poirot ha segnato un netto di 288.000, 1,89%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 191.000 telespettatori, share 3,65%, quindi nel segmento News 111.000, 4,18% e nel Dibattito 210.000, 3,24%; L’ingrediente perfetto 127.000, 1,56%, C’era una volta il Novecento un netto di 99.000, 0,9%, Storie di Palazzi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 3.177.000, 20,49%, nella prima parte 3.618.000, 24,95%, nella seconda 3.000.000, 22,05% e nella terza 2.652.000, 19,92%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 2.207.000, 15,67%. Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto un netto di 612.000, 4,09%. Vorrei dirti che… 356.000, 2,52%; Pallavolo – Del Monte Coppa Italia di Superlega 2023 un netto di 409.000, 3%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.150.000, 8,05%, e nel segmento Il mondo che verrà 968.000, 7,06%; quindi Rebus 905.000, 6,78%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 1.200.000, 8,69%, e nel programma 1.481.000, 10%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.960.000, 18,52%, Beautiful 2.300.000 telespettatori, share 15,30%, Terra Amara 2.507.000, 18,03%, mentre Verissimo – Speciale Costanzo ha registrato nella prima parte 2.818.000, 21,10%, e nella seconda parte 2.698.000, 18,80%. Su Italia 1 il film Ozzy – Cucciolo coraggioso ha registrato un netto di 439.000 telespettatori, 3,11% e Una mamma per amica 252.000, 1,82%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 259.000 telespettatori, 1,90% di share, mentre il film Gli uomini della terra selvaggia un netto di 475.000, 3,38%. Su La7 Atlantide – Un anno di guerra ottiene 235.000 telespettatori, share 1,63% e 374.000, 2,78%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 661.000 telespettatori, share 7,78%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 470.000 telespettatori, share 4,86%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 584.000 telespettatori, share 7,33%. Su Italia 1 Pressing nel segmento Highlights 408.000, 3,66% e nel programma 349.000, 6,57%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.673.000, 28,92%; ore 20:00 4.914.000, 24,27%.

Tg2 ore 13:00 1.925.000, 12,25%; ore 20:30 1.140.000, 5,49%.

Tg3 ore 14:30 1.697.000, 11,27%; ore 19:00 2.204.000, 12,88%.

Tg5 ore 13:00 3.717.000, 23,45%; ore 20:00 4.545.000, 22,27%.

Studio Aperto ore 12:25 1.068.000, 7,84%; ore 18:30 726.000, 4,82%.

Tg4 ore 12.00 473.000, 4,11%; ore 18:55 612.000, 3,49%.

Tg La7 ore 13:30 559.000, 3,48%; ore 20:00 945.000, 4,63%.

