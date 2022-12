Gli ascolti tv del giorno di Natale, con Alberto Angela in prima serata alla scoperta di Milano, il ritorno di Da noi… a ruota libera – che fa segnare oltre 2 mln di telespettatori, superando anche il ‘sofferto’ speciale di Natale di Domenica In – la Santa Messa di Papa Francesco e soprattutto la sua Benedizione Urbi et Orbi che fa registrare lo share più alto di giornata con il 33%. Ma vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 Stanotte a Milano ha registrato 3.420.000 telespettatori, per uno share del 23,80%. Su Canale 5 il film Il 7 e l’8 ha ottenuto un netto di 2.123.000 telespettatori, share 13,26%. Su Rai 2 il film Natale a casa Hart 1.191.000, 7,16%. Su Italia 1 il film Miracolo nella 34a strada ha ottenuto un netto di 1.107.000 telespettatori, share 7,18%. Su Rete 4 il film The Untouchables – Gli intoccabili è stato visto da un netto di 735.000 telespettatori, share 4,82%. Su Rai 3 il film Non c’è più religione ha ottenuto 761.000, 4,67%. Su Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo 2016 ha registrato 507.000 telespettatori, share 3,3%. Su La7 il film Il padre della sposa ha registrato 293.000 telespettatori, share 1,81%. SuTv8 il film Just Friends è stato visto da 213.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 507.000, 22,84%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint 2.442.000 telespettatori, share 14,62%. Su Rai 3 Blob 852.000, 5,35%; Il meglio di Generazione Bellezza 855.000, 5,15%. Su Tv8 100% Natale ha ottenuto 321.000 telespettatori, share 2,04% e su Nove Little Big Italy ha registrato 291.000 telespettatori, share 1,76%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.429.000 telespettatori, share 19,43% e nel game un netto di 3.013.000, 21,24%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.513.000 telespettatori, share 12,42% e nel game 2.202.000, 15,72%. Su Rai 2 il film Una corona per Natale un netto di 727.000, share 5%. Su Italia 1 il film Elf ha ottenuto un netto di 756.000 telespettatori, share 4,75%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 660.000 telespettatori, share 4,04%. Su La7 Miss Marple .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha registrato un netto di 1.391.000, 24,08%; Lo Zecchino di Natale 1.481.000, 20,99%; la Santa Messa di Natale ha ottenuto 2.099.000, 26,75%, e il Messaggio Natalizio e Benedizione Urbi et Orbi 2.920.000, 32,96%; a seguire Concerto di Natale da Assisi 2022 con 2.098.000, 23,58%. Su Rai 2 Citofonare Rai 2 ha registrato nella presentazione 348.000 telespettatori, share 4,45%, e nel programma 451.000, 5,18%. Su Rai 3 Il concerto di Natale di Timeline 144.000, 2,29%, Speciale Protestantesimo – Culto Evangelico di Natale 120.000, 1,65%; dopo il Tg3 Fuori Linea 384.000, 4,20% e 100 Opere d’arte tornano a casa 300.000, 3,34%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 902.000 telespettatori, 12,55%, mentre Melaverde ha registrato 1.173.000 telespettatori, share 13,24%. Su Italia 1 il film Balto 2 ha registrato un netto di 443.000 telespettatori, share 5.70%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 185.000, 2.37%, quindi dopo il Tg il film Fantozzi alla riscossa ha segnato un netto di 216.000, 2,42%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove il film La legge è legge ha registrato 112.000 telespettatori, share 1,81%, L’ingrediente perfetto 145.000, 1,97%, L’Aria Che Tira Diario 112.000, 1,27%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 1.652.000, 19,19%, nella prima parte 1.644.000, 19,10%, nella seconda 1.819.000, 20,34% e nella terza 1.828.000, 19,98%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 2.010.000, 18,52%. Su Rai 2 il film Un Babbo Natale tutto nuovo ha ottenuto 338.000, 3,90%; il film Feste col ladro 378.000, 4,20%; il film Sì, lo voglio 431.000, 4,07%. Su Rai 3 il film Natale all’improvviso ha registrato 583.000, 6,59%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 888.000, 8,46%, e nel programma 1.273.000, 10,99%. Su Canale 5 L’arca di Noè 1.716.000, 18,93%, Il Volo – Natale a Gersalemme 1.014.000 telespettatori, share 11,54%, mentre il film Christmas on the Palace ha registrato un netto di 933.000, 9,05%. Su Italia 1 il film Fred Claus – Un fratello sotto l’albero ha registrato un netto di 711.000 telespettatori, 8,07% e il film Un amico molto speciale un netto di 674.000, 6,75%. Su Rete 4 il film Via col vento un netto di 356.000, 3,69%. Su La7 il film Il Gattopardo 186.000 telespettatori, share 2,06%, quindi il doc L’ultimo Gattopardo 118.000, 0,95%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto un netto di 858.000 telespettatori, share 15,26%. Su Rai 2 il film Se scappo mi sposo a Natale ha registrato 709.000 telespettatori, share 5,52%. Su Rai 3 il film Ogni maledetto Natale ha registrato 343.000 telespettatori, share 3,41%. Su Canale 5 il film Cats un netto di 236.000, 4,12%. Su Italia 1 il film Jack Frost un netto di 592.000, 8,33%. Su Rete 4 il film Un amore sotto l’albero un netto di 245.000, 3,69%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.396.000, 26,50%; ore 20:00 3.724.000, 23,55%.

2.396.000, 26,50%; 3.724.000, 23,55%. Tg2 ore 13:00 1.120.000, 12,63%; ore 20:30 1.514.000, 9,17%.

1.120.000, 12,63%; 1.514.000, 9,17%. Tg3 ore 14:30 1.271.000, 14,77%; ore 19:00 1.911.000, 14,23%.

1.271.000, 14,77%; 1.911.000, 14,23%. Tg5 ore 13:00 1.842.000, 20,74%; ore 20:00 3.005.000, 18,86%.

1.842.000, 20,74%; 3.005.000, 18,86%. Studio Aperto ore 12:25 820.000, 9,13%; ore 18:30 741.000, 6,24%.

820.000, 9,13%; 741.000, 6,24%. Tg4 ore 12.00 231.000, 2,64%; ore 18:55 600.000, 4,37%.

231.000, 2,64%; 600.000, 4,37%. Tg La7 ore 13:30 271.000, 3,01%; ore 20:00 668.000, 4,20%.

Dati AUDITEL™