Gli ascolti tv di domenica 24 luglio 2022 offrono i primi cenni di campagna elettorale, con lo speciale Mezz’Ora in Più di Lucia Annunziata che nel pomeriggio di Rai 3 ha ospitato Renato Brunetta, appena uscito da Forza Italia; un assaggio di quel che ci aspetta in tv, e non solo, da qui alla fine di settembre, quando si terranno le Elezioni anticipate. Pomeriggio interessante anche su Rai 2 con l’ultima tappa del Tour de France che ha illuminato la rete per contenuti e ascolti: senza la Grand Boucle sarà difficile raggiungere quelle vette. In prima serata la direzione Intrattenimento Prime Time ha deciso di seguire la via del gossip e ha proposto su Rai 1 in prima visione tv il doc con protagonista Francesco Totti: ora che la separazione con Ilary Blasi è cosa pubblica – dopo venti anni di vita insieme – il racconto della carriera del Capitano giallorosso si tinge di tante venature rosa. Per il resto in prima serata tanti film, un altro speciale domenicale de Le Iene e la serie 9-1-1.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di domenica 24 luglio.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il doc Mi chiamo Francesco Totti ha registrato 1.840.000 telespettatori, per uno share del 14,29%; su Canale 5 il film The Ride – Storia di un campione ha ottenuto un netto di 1.566.000 telespettatori, share 12,18%. A seguire il prime time ha proposto su Rai 2 la serie 9-1-1 che ha ottenuto 1.042.000, 7,47% e subito dopo 9-1-1: Lone Star 1.167.000 telespettatori, share 8,58%. Su Italia 1 lo speciale Le Iene su Paola Catanzaro: da mistico a showgirl ha ottenuto nella presentazione 766.000, 5,49% e nel programma 853.000 telespettatori, share 8,96%, mentre su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato 803.000 telespettatori, share 6,22%. Su Rete 4 il film Caccia al tesoro è stato visto da un netto di 643.000 telespettatori, share 4,92% mentre su La7 Miss Marple ha registrato 494.000 telespettatori, share 3,7%. SuTv8 il Best of di Italia’s Got Talent è stato visto da 318.000 telespettatori, share 2,5% e in conclusione su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 282.000 telespettatori, share 2,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha ottenuto 2.459.000, 17,89%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2.201.000 telespettatori, share 16,03%. Su Rai 3 Blob ha conquistato 600.000, 4,72% e Sapiens Files a seguire 581.000, 4,30%. NCIS su Italia 1 ha ottenuto 976.000 telespettatori, share 7,21%, mentre su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 647.000 telespettatori, share 4,92% e nella seconda 853.000, 6,14%. Su La7 In onda ha fatto registrare 923.000 telespettatori, share 6,79%, mentre su Tv8 4 Hotel ha ottenuto 311.000 telespettatori, share 2,3% e su Nove Little Big Italy ha registrato 263.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.055.000 telespettatori, share 20,34% e nel game un netto di 2.983.000, 25,81%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.013.000 telespettatori, share 10,36% e nel game 1.464.000, 12,95%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha ottenuto un netto di 505.000, share 4,03%. Su Italia 1 CSI: Miami 493.000 telespettatori, share 4,04%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i 621.000 telespettatori, share 4,90%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha totalizzato un netto di 847.000 telespettatori, share 17,77%, Azzurro Storie di Mare 1.007.000, 19,42%. A seguire la Santa Messa è stata vista da 1.446.000, 21,53%, Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.622.000, 22,80%. Su Rai 2 TV Raider: le storie di Donnavventura ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 prima del Tg3 Storie delle nostre città ha ottenuto 308.000, 4,47% e dopo il Tg3 Fuori Linea Estate 494.000, 5,25% e Il posto giusto 161.000, 1,27%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 877.000 telespettatori, 16,11%, mentre Melaverde ha registrato 1.855.000 telespettatori, share 19,13%. Su Italia 1 l’ultima delle tre puntate mattutine di Una mamma per amica ha registrato 198.000 telespettatori, share 2,51%, mentre su Rete 4 Cascina Vianello ha dato la linea al Tg4 con 139.000 telespettatori, share 2,32% e dopo il Tg la serie Extralarge ha segnato 224.000, 1,86%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 che con Omnibus ha registrato 174.000 telespettatori, share 4,35%, quindi nel segmento News 77.000, 3,23% e nel Dibattito 203.000, 4,35%; a seguire Camera con vista 140.000, 2,54%, L’ingrediente perfetto 126.000, 2% e La7 Doc 96.000, 0,96%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 il film La principessa Sissi ha registrato un netto di 1.464.000, 12,41%, mentre a seguire la replica di Sogno e son desto 3 con Massimo Ranieri ha ottenuto un netto di 1.266.000, 12,62%. Su Rai 2 Wild Italy ha ottenuto 533.000, 4,49% e 585.000, 5,15% mentre l’ultima tappa del Tour de France ha registrato in diretta 697.000 telespettatori, share 7,31%, all’arrivo 824.000, 7,90%. Su Rai 3 lo speciale Mezz’ora in più – Il Mondo che verrà ha registrato 981.000, 8,41% e Kilimangiaro Collection 554.000 telespettatori, share 5,80%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.120.000, 16,57%, Beautiful 1.712.000 telespettatori, share 14,21%, Una vita 1.674.000, 14,23%, Grand Hotel 920.000, 8,01% e infine il film tv Inga Lindstrom – Una blogger in cucina un netto di 907.000, 9,36%. Su Italia 1 il film Step up ha registrato un netto di .000 telespettatori, %, mentre il film L’A.s.s.o nella manica un netto di 417.000, 3,66% e Z – La formica un netto di 313.000, 3,20%. Su Rete 4 lo Speciale Tg4 – Diario di guerra domenica ha registrato 208.000 telespettatori, 1,84% di share, mentre il film La terra degli Apaches un netto di 379.000, 3,94%. Su La7 Bell’Italia in viaggio ottiene 246.000 telespettatori, share 2,07%, quindi il film Pacco, doppio pacco e contropaccotto 211.000, 1,95% e il film L’amore primitivo 157.000, 1,59%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 lo Speciale Tg1 ha ottenuto 385.000 telespettatori, share 6,25%. Su Rai 2 The Blacklist 624.000, 5,18%, mentre La domenica sportiva Estate ha registrato 362.000 telespettatori, share 5,39%. Su Rai 3 Imperfetti sconosciuti ha registrato un netto di 254.000 telespettatori, share 4,58%, mentre su Canale 5 il film Il silenzio dell’acqua ha registrato 252.000 telespettatori, share 7,09%. Su Rete 4 il film L’uomo che sapeva troppo un netto di 206.000, 4,08%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.616.000, 27,98%; ore 20:00 3.321.000, 26,23%.

Tg2 ore 13:00 1.458.000, 11,79%; ore 20:30 1.161.000, 8,76%.

Tg3 ore 14:30 1.405.000, 11,85%; ore 19:00 1.230.000, 11,35%.

Tg5 ore 13:00 2.601.000, 20,80%; ore 20:00 2.414.000, 18,88%.

Studio Aperto ore 12:25 1.089.000, 10,32%; ore 18:30 595.000, 6,20%.

Tg4 ore 12.00 345.000, 3,99%; ore 18:55 440.000, 3,95%.

Tg La7 ore 13:30 363. 000, 2,84%; ore 20:00 596.000, 4,68%.

