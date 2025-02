Gli ascolti tv della domenica, con fiction, soap, approfondimenti e con Che Tempo Che Fa…

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Mina Settembre 3 ha ottenuto 4.742.000 telespettatori, per uno share del 24,06%, e nella seconda puntata, in seconda serata, 4.178.000, 25,75%, per una media di 4.459.000, 24,8%. Su Canale 5 la serie Tradimento ha registrato 2.155.000 telespettatori, share 12,64%. Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 1.358.000 telespettatori, share 6,61%, nel programma 1.658.000, 18,15% e nel segmento Il Tavolo 885.000, 7,05%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.349.000, 6,50%, nel programma 1.568.000, 8,11%, e nel segmento Plus, in seconda serata, 1.024.000, 6,33%. Su Italia 1 Le Iene ha ottenuto nella presentazione 983.000, 4,72% e nel programma 1.287.000 telespettatori, share 8,72%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 596.000 telespettatori, share 4%. Su Rai 2 9-1-1 586.000, 2,81%, e 9-1-1: Lone Star 591.000, 3,02%. Su Tv8 il film Il giustiziere della notte – Death Wish è stato visto da 398.000 telespettatori, share 2,14%. Su La7 il doc I Segreti dei Kennedy – J.F.K. Revisited trought The Looking Glass ha registrato 268.000 telespettatori, share 1,44%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.276.000, 30,32%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.660.000 telespettatori, share 12,87%. Su Rai 3 Blob 788.000, 3,95%; LAB Report 975.000, 4,76%. Su Italia 1 NCIS 1.171.000, 5,69%. Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 881.000, 4,30% e nella seconda 742.000, 3,57%. Su La7 In altre parole… domenica ha fatto registrare 833.000 telespettatori, share 4,03%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 549.000, 2,66%. Su Nove Che tempo che farà 601.000, 3,16%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.071.000 telespettatori, share 19,23% e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.068.000, 22,44%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Blue Bloods un netto di 518.000, 2,64%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 513.000 telespettatori, share 2,71%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 846.000 telespettatori, share 4,30%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte 469.000, 16,29%, e nella seconda un netto di 1.259.000, 22,45%; A Sua immagine – Viaggio nel Giubileo 1.132.000, 17,14% e nel programma un netto di 1.477.000, 18,43%; la Santa Messa ha ottenuto 1.568.000, 20,51%, e l’Angelus di Papa Francesco 2.057.000, 21,77%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 3.131.000, 24,94%. Su Rai 2 il film tv Quando l’amore ci mette la zampa 183.000 telespettatori, share 2,73%; I mestieri di Mirko 322.000, 4,26%, il film-tv Fiori e delitti: le rose nere 278.000, 2,78%. Su Rai 3 Agorà Weekend nella presentazione 81.000, 1,87%, e nel programma 220.000, 4,07%, Mi manda RaiTre 459.000, 7,10%, O anche no 246.000, 3,67%; Timeline 242.000, 3,43%; Tg3 RegionEuropa 336.000, 4,13%; dopo il Tg3 Fuori Linea 551.000, 5,29%; TGR Mediterraneo 426.000, 3,66%; Il cacciatore di sogni nella presentazione 205.000, 1,48%, e nel programma 258.000, 1,80%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 1.100.000 telespettatori, 16,30%, mentre Melaverde ha registrato 1.960.000 telespettatori, share 18,54%. Su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 391.000 telespettatori, share 4,07%. Su Rete 4 Terra Amara 318.000, 5,61%; Dalla parte degli animali nella presentazione 218.000, 3,30%, nella prima parte 269.000, 3,82%, nella seconda 276.000, 3,66%, nei saluti 275.000, 3,27%; quindi dopo il Tg Il ritorno di Colombo ha segnato un netto di 403.000, 3,04%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 171.000 telespettatori, share 3,79%, nel segmento News 104.000, 4,21% e nel Dibattito 186.000, 3,33%; Camera con vista 138.000, 2,11%; La7 Doc 189.000, 2m73%, il film Questo e quello 151.000, 1,45%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.286.000, 16,62%, nella prima parte 2.533.000, 19,93%, nella seconda parte 2.305.000, 19,89%, e nei Saluti 2.060.000, 17,05%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.797.000, 13,35%. Su Rai 2 Paesi che vai 427.000, 3,17%; Coppa del Mondo di Ciclocross un netto di 276.000, 2,27%; Europei Pattinaggio artistico 233.000, 2%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 1.135.000, 8,61%, Il mondo di In Mezz’Ora 727.000, 6,07%; Rebus nella presentazione 628.000, 5,53%, e nel programma 703.000, 5,92%; Kilimangiaro nella presentazione 732.000, 6,11%, nel segmento Il Grande Viaggio 953.000, 7,53% e nel programma 1.436.000, 9,94%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.688.000, 18,82%, Amici di Maria De Filippi (live) 3.290.000 telespettatori, share 25,43%, Verissimo 2.357.000, 20,36%, nei Giri di Valzer 2.523.000, 19,64%, e nel segmento I Saluti 2.359.000, 16,39%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 348.000 telespettatori, 2,52%, il film Speed Racer un netto di 249.000, 2,04%; The Equalizer 251.000, 1,92%; GF 261.000, 1,85%. Su Rete 4 il film Assassinio sull’Eiger ha registrato un netto di 372.000 telespettatori, 3% di share; il film La tortura della freccia un netto di 472.000, 3,52%. Su La7 Una giornata particolare – Dante, una giornata all’inferno 405.000, 3,20%; La7 Doc – Ritorno in Polinesia 258.000, 2,16%; il film Amore mio aiutami 174.000, 1,12%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 616.000 telespettatori, share 8,53%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva al 90° ha registrato nella presentazione 838.000 telespettatori, share 4,79%, e nel programma 1.099.000, 9,76%; L’altra DS 347.000, 6,59%. Su Rai 3 Fame d’amore 463.000, 3,65%; Tg3 Mondo ha registrato 250.000 telespettatori, share 3,22%. Su Canale 5 Pressing 519.000, 9,36%. Su Italia 1 American Dad! 367.000, 9,26%. Su La7 I Segreti dei Kennedy 187.000, 1,78%, e 179.000, 3,60%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.851.000, 26,89%; ore 20:00 4.707.000, 23,59%.

3.851.000, 26,89%; 4.707.000, 23,59%. Tg2 ore 13:00 1.317.000, 9,66%; ore 20:30 837.000, 4,09%.

1.317.000, 9,66%; 837.000, 4,09%. Tg3 ore 14:30 1.732.000, 12,70%; ore 19:00 1.883.000, 11,11%.

1.732.000, 12,70%; 1.883.000, 11,11%. Tg5 ore 13:00 3.063.000, 22,44%; ore 20:00 3.785.000, 18,84%.

3.063.000, 22,44%; 3.785.000, 18,84%. Studio Aperto ore 12:25 1.099.000, 9,52%; ore 18:30 605.000, 4,05%.

1.099.000, 9,52%; 605.000, 4,05%. Tg4 ore 12.00 394.000, 4,09%; ore 18:55 613.000, 3,61%.

394.000, 4,09%; 613.000, 3,61%. Tg La7 ore 13:30 696.000, 4,90%; ore 20:00 1.082.000, 5,38%.

