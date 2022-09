Gli ascolti tv della prima domenica pienamente autunnale della tv italiana, con l’avvio degli ultimi spazi di daytime finora ancora coperti da serie e repliche e qualche novità anche nel prime time.

Partendo dalla prima serata, Canale 5 ha inaugurato la nuova stagione di Scherzi a parte con Enrico Papi (la recensione), mentre su Rai 1 proseguono le repliche de Le Indagini di Lolita Lobosco. Secondo appuntamento stagionale, invece, per Non è l’Arena, con Massimo Giletti su La7, mentre Rai 2 si divide tra Tg2 Post e Bull e Rai 3 continua a replicare Città Segrete.

Per quanto riguarda il daytime, entra in gioco nella seconda parte del pomeriggio di Rai 1 anche Da noi… a ruota libera, di e con Francesca Fialdini, mentre su Canale 5 è partita la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi così come ha riconquistato il suo spazio il segmento domenicale di Verissimo, con Silvia Toffanin.

Ma vediamo come è andata questa giornata tv, che come tutte le domeniche è segnata anche dallo sport, con i dati Auditel di ieri.