Gli ascolti tv della prima domenica pienamente estiva, senza Domenica In, ma con la ‘finalina’ della Nations League che ha visto l’Italia in campo contro i Paesi Bassi e la finale in prima serata. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il match Croazia – Spagna, finale di UEFA Nations League, ha registrato un netto di 2.863.000 telespettatori, per uno share del 18%. Su Canale 5 il film Grease ha ottenuto un netto di 1.540.000 telespettatori, share 9,9%. SuTv8 F1 GP Canada in differita è stato visto da 1.277.000 telespettatori, share 8,4%. Su Rai 2 CSI: Vegas 888.000, 5,3%. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà ha ottenuto 813.000, 5,2%. Su Italia Emigratis – La resa dei conti ha ottenuto un netto di 702.000 telespettatori, share 4,9%. Su Rete 4 il film La teoria del tutto è stato visto da 579.000 telespettatori, share 4,1%. Su La7 Una giornata particolare ha registrato 513.000 telespettatori, share 3,2%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 419.000 telespettatori, share 3,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.295.000 telespettatori, share 14,1%. Su Rai 3 Blob 640.000, 4,4%; Sapiens – Un solo pianeta 760.000, 4,7%. Su Italia 1 NCIS 996.000, 6,23%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 754.000, 4,9% e nella seconda 957.000, 5,8%. Su La7 In onda ha fatto registrare 966.000 telespettatori, share 5,9%, mentre su Tv8 Paddock F1 GP Canada ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Nove Little Big Italy ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale l’ultima puntata de L’Eredità con Flavio Insinna su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 1.992.000 telespettatori, share 18,4% e nel game un netto di 2.787.000, 22,2%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.329.000 telespettatori, share 13,7% e nel game un netto di 2.020.000, 17%. Su Rai 2 NCIS New Orleans 534.000, 3,8%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 457.000 telespettatori, share 3,4%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 590.000 telespettatori, share 4,1%. Su La7 La7 Doc 156.000, 1,4%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia, ultima puntata della stagione con l’addio di Timperi, ha registrato un netto di 1.309.000, 25,85%, mentre la Santa Messa ha ottenuto 1.438.000, 22,08%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.927.000, 23,72%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.877.000, 26,14%. Su Rai 2 I mestieri di Mirko ha registrato 210.000 telespettatori, share 3,1%; Top – Tutto quanto fa tendenza 278.000, 3%. Su Rai 3 Mi manda Rai Tre 155.000, 2,9%, O anche no – Estate 91.000, 1,6% e dopo il Tg3 Fuori Linea 434.000, 4,8% e Il posto giusto 171.000, 1,39%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 865.000 telespettatori, 15,6%, mentre Melaverde ha registrato 1.664.000 telespettatori, share 18,2%. Su Italia 1 Mom ha registrato 265.000 telespettatori, share 3,21%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 259.000, 4,1%, quindi dopo il Tg il film tv Delitto a Mulhouse ha segnato un netto di 184.000, 1,6%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 169.000 telespettatori, share 4%, quindi nel segmento News 123.000, 4,9% e nel Dibattito 180.000, 3,7%; L’ingrediente perfetto 78.000, 1,4%, L’aria che tira – Il diario 134.000, 1,25%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato un netto di 1.542.000, 13,40%; a seguire Frecce Tricolori – 100 Anni dell’Aeronautica Militare ha ottenuto 1.002.000, 10,4%. Su Rai 2 DonnAvventura Green ha ottenuto 490.000, 4,2%; il match Paesi Bassi – Italia, finale 3°-4° posto UEFA Nations League, un netto di 2.034.000, 19,4%; il match Lecco – Foggia, finale di ritorno Playoff Serie C, un netto di 949.000, 9,7%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 970.000, 8,7%, e nel segmento Il mondo che verrà 761.000, 7,35%; quindi Kilimangiaro Collection 556.000, 6,2%, e La Marciliana di Chioggia 517.000, 5,6%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.355.000, 18,9%, Beautiful 2.204.000 telespettatori, share 18,9%, Terra Amara 2.111.000, 19,4%, il film Le pagine della nostra vita ha registrato un netto di 1.035.000, 11,1%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 355.000 telespettatori, 2,9%, il film Ragazze nel pallone – La rivincita un netto di 298.000, 2,7%; il film Ragazze nel pallone – Tutto o niente un netto di 240.000, 2,6%. Su Rete 4 Alfred Hitchcock presenta ha registrato 137.000 telespettatori, 1,2% di share, Anni ’50 218.000, 2,1%; il film Sfida nella valle dei Comanche un netto di 321.000, 3,5%. Su La7 Bell’Italia in viaggio 234.000, 2%; Atlantide ottiene 121.000 telespettatori, share 1,1% e 190.000, 2%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 437.000 telespettatori, share 7,6%. Su Rai 2 Ultima traccia: Berlino 600.000, 4%. La domenica sportiva Estate ha registrato 363.000 telespettatori, share 4,31%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 451.000 telespettatori, share 4,8%. Su Italia 1 il film Zoolander 2 un netto di 247.000, 6,2%. Su Rete 4 il film Forsaken – Il fuoco della giustizia un netto di 123.000, 3%. Su La7 La7 doc Women Who Made History 170.000, 2%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.612.000, 28,87%; ore 20:00 3.099.000, 21,58%.

3.612.000, 28,87%; 3.099.000, 21,58%. Tg2 ore 13:00 1.202.000, 10,1%; ore 20:30 1.301.000, 8,29%.

1.202.000, 10,1%; 1.301.000, 8,29%. Tg3 ore 14:30 1.508.000, 12,95%; ore 19:00 1.235.000, 10,93%.

1.508.000, 12,95%; 1.235.000, 10,93%. Tg5 ore 13:00 2.717.000, 22,61%; ore 20:00 2.830.000, 19,37%.

2.717.000, 22,61%; 2.830.000, 19,37%. Studio Aperto ore 12:25 961.000, 9,49%; ore 18:30 519.000, 5,51%.

961.000, 9,49%; 519.000, 5,51%. Tg4 ore 12.00 305.000, 3,71%; ore 18:55 430.000, 3,72%.

305.000, 3,71%; 430.000, 3,72%. Tg La7 ore 13:30 426.000, 3,42%; ore 20:00 816.000, 5,59%.

Dati AUDITEL™