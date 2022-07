Gli ascolti tv di domenica 17 luglio 2022 chiudono la settimana con una serie di film e fiction.Su Rai 1, Mina Settembre completa il suo giro di repliche in attesa della seconda stagione in arrivo prossimamente. Canale 5 dedica la prima serata al ricordo del Giudice Paolo Borsellino a 30 anni dalla strage di Via d’Amelio. Rai 2 ha con sè la certezza di poter contare sulla serie tv 9-1-1 anche in salsa “Lone Star”, la vicina Rai 3 invece viaggia con il Kilimangiaro in versione estiva. Da segnalare inoltre le inchieste de Le iene su Italia 1, mentre La7 (in attesa della calda settimana che l’attende dal punto di vista del racconto della crisi politica) rilassa i suoi telespettatori in compagnia di Miss Marple.

Di seguito, guardiamo i dati della giornata di ieri partendo dalla prima serata.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 le ultime repliche di Mina Settembre su Rai 1 hanno registrato un netto di 2.301.000 telespettatori, per uno share del 17.3%; su Canale 5 il film Paolo Borsellino ha ottenuto un netto di 1.205.000 telespettatori, share 10.58%. A seguire il prime time ha proposto su Rai 2 la serie 9-1-1 che ha ottenuto 850.000, 5.96% e subito dopo 9-1-1: Lone Star 876.000 telespettatori, share 6.26%. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato 827.000 telespettatori, share 6.30%, mentre su Italia 1 Le iene presentano: un paese di furbetti ha ottenuto un netto di 989.000 telespettatori, share 11%. Su Rete 4 il film La scuola più bella del mondo è stato visto da 560.000 telespettatori, share 4.35% mentre su La7 i due episodi di Miss Marple hanno registrato 300.000 telespettatori, share 2.89%. Su Tv8 il Best of di Italia’s Got Talent è stato visto da 356.000 telespettatori, share 2.8% e in conclusione su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 288.000 telespettatori, share 2.2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.964.000 telespettatori, share 21.1%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha ottenuto 2.301.000 telespettatori, share 16.39%. Su Rai 3 Blob è stato visto da 577.000 telespettatori, share 4.51% seguito da Sapiens Files – Un solo pianeta che ha conquistato 515.000, 3.75%. NCIS su Italia 1 ha ottenuto 908.000 telespettatori, share 6.57%, mentre su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 831.000 telespettatori, share 6.16% e nella seconda 852.000, 6.02%. Su La7 In onda ha fatto registrare 735.000 telespettatori, share 5.28%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 328.000 telespettatori, share 2.4% e su Nove Il cacciatore di teglie ha registrato 210.000 telespettatori, share 1.6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.223.000 telespettatori, share 22.35% e nel game un netto di 3.171.000, 27.80%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.122.000 telespettatori, share 11.71% e nel game un netto di 1.604.000, 14.39%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles è stata vista da un netto di 569.000, share 4.55%, mentre su Italia 1 CSI: Miami 500.000 telespettatori, share 4.08%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 588.000 telespettatori, share 4.57%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il contenitore mattutino del fine settimana, Weekly, ha totalizzato un netto di 817.000 telespettatori, share 16.92%. A seguire la Santa Messa è stata vista da 1.342.000, 21.25%, mentre l’Angelus di Papa Francesco da 1.958.000, 23.09%. Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con 2.657.000, 23.75%. Su Rai 2 TV Raider: le storie di Donnavventura ha registrato 454.000 telespettatori, share 4.64%, mentre su Rai 3 prima del Tg3 Storie delle nostre città ha ottenuto .000, % e dopo il Tg3 Il Posto Giusto 189.000, 1.58%. La Santa Messa di Canale 5 è stata seguita da 906.000 telespettatori, 17.62%, mentre Melaverde ha registrato 1.849.000 telespettatori, share 19.41%. Su Italia 1 l’ultima delle tre puntate mattutine di Una mamma per amica ha registrato 200.000 telespettatori, share 2.62%, mentre su Rete 4 Cascina Vianello ha dato la linea al Tg4 con 201.000 telespettatori, share 3.49% e dopo il Tg Colombo ha segnato un netto di 353.000, 3.07%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 che con Omnibus ha registrato 212.000 telespettatori, share 5.31%, quindi nel segmento News 113.000, 4.68% e nel Dibattito 239.000, 5.13%; a seguire Camera con vista 91.000, 1.70%, L’ingrediente perfetto 105.000, 1.72% e La7 Doc 102.000, 1.15%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 la replica di Una voce per Padre Pio ha registrato 1.206.000, 12.02% e quella di Sogno e son desto 2 con Massimo Ranieri 1.229.000, 13.23%. Su Rai 2 il Tour de France ha registrato nella tappa in diretta 1.125.000 telespettatori, share 11.69% e all’arrivo 1.603.000, 17.10%. Su Rai 3 Kilimangiaro Collection registra 546.000 telespettatori, share 5.87%. Su Canale 5 L’arca di Noè 1.998.000, 16.65%, Beautiful 1.784.000 telespettatori, share 15.71%, Una vita 1.566.000, 14.87%, Grand Hotel 1.014.000, 10.67% e infine Inga Lindstrom 839.000, 9.03%. Su Italia 1 il film New York Academy ha registrato un netto di 505.000 telespettatori, 5.08%, mentre il film This is Beat – Sfida di ballo un netto di 456.000, 4.90%. Su Rete 4 lo Speciale Tg4 ha registrato 277.000 telespettatori, 2.95% di share, mentre il film per il ciclo Alfred Hitchcock presenta intitolato Giorno maledetto un netto di 332.000, 3.02%. Chiudiamo con La7 Su La7 che dopo il Tg trova Fabio Troiano con Bell’Italia in viaggio a 387.000 telespettatori, share 3.55%, quindi il film I girasoli a .000, % e Uozzap! Comic a 89.000, 0.76%.

Ascolti tv Seconda serata

Lo Speciale Tg1 ha ottenuto 548.000 telespettatori, share 8.11%. Su Rai 2 La domenica sportiva Estate ha registrato 283.000 telespettatori, share 4.03%. Su Rai 3 Overland 19 ha registrato un netto di 359.000 telespettatori, share 5.92%, mentre su Canale 5 Io ricordo ha registrato un netto di 302.000 telespettatori, share 8.59% e su Rete 4 il film Marnie 128.000, 2.82%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.390.000, 28.22%; ore 20:00 3.446.000, 26.79%.

Tg2 ore 13:00 1.404.000, 11.81%; ore 20:30 1.108.000, 8.13%.

Tg3 ore 14:30 1.284.000, 11.48%; ore 19:00 1.342.000, 12.54%.

Tg5 ore 13:00 2.475.000, 20.78%; ore 20:00 2.419.000, 18.58%.

Studio Aperto ore 12:25 1.032.000, 9.93%; ore 18:30 592.000, 6.34%.

Tg4 ore 12.00 337.000, 3.98%; ore 18:55 332.000, 3.02%.

Tg La7 ore 13:30 436.000, 3.64%; ore 20:00 563.000, 4.33%.

Dati AUDITEL™