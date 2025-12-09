La serata dell’8 dicembre ha visto fronteggiarsi Sandokan e il Grande Fratello. Chi ha vinto in termini di ascolti. I dati Auditel aggiornati per quanto riguarda le sfide in prima serata e nel preserale generalista italiano.

Ascolti tv 8 dicembre 2025: chi ha vinto tra Sandokan e il Grande Fratello. I dati Auditel della serata

La prima serata dell’Immacolata Concezione aveva il compito di intrattenere il pubblico durante una festività particolare che andava a chiudere un ponte della durata di un weekend. Quindi, si presume che davanti alla tv ci fossero più persone del solito. Impegnate a trascorrere la serata in compagnia, magari, dei propri cari.

Un anticipo di Natale, con le giuste premesse fra i primi addobbi nelle case e qualche curiosità maggiore, per capire anche i gusti della platea televisiva in un primo approccio ai giorni di vacanza. Il giusto termometro per direttori di rete e non solo. Viale Mazzini, nello specifico, ha scelto di puntare ancora su Sandokan.

Sandokan contro il Grande Fratello: chi ha vinto

La fiction Rai, all’esordio con Can Yaman nel ruolo che fu di Kabir Bedi, ha ottenuto il 34% di Share. Il passare del tempo ha fatto scendere leggermente le preferenze. La puntata dell’8 dicembre 2025, nello specifico, ha registrato il 27,6% di Share. Numeri comunque piuttosto alti, era difficile ipotizzare un altro boom come è successo nella sera d’esordio. Molti curiosi potrebbero aver virato altrove. Canale 5, invece, ha riproposto il Grande Fratello sulla rete ammiraglia.

Il reality show ha ottenuto 13% di Share con la versione night che si attesta al 22,7%. I dati ufficiali sia del reality che de La Ruota della Fortuna sono usciti in ritardo per un problema di rilevamento generale sui cui si sta ancora cercando di fare chiarezza. Il film 1917, su Rai2, ha registrato il 2,6% di Share. Rai3, invece, ha scelto ancora una volta Massimo Giletti con Lo Stato delle Cose: la trasmissione conquista il 6,2% di Share. Ascolto medio in crescita subito dopo l’aggressione al cronista e conduttore del format che sta indagando, tra le altre cose, sul caso Orlandi cercando di rimettere insieme i pezzi di quella che si conferma essere una vicenda ancora intricata.

GialappaShow chiude al 4,2%. Fast X al 5,8% su Italia Uno

Rete4 si attesta sul 4,3% con Quarta Repubblica, mentre la puntata finale del GialappaShow ha registrato il 4,2% di Share su Tv8. Il canale in chiaro di Sky. Italia Uno, grazie a Fast X, ottiene il 5,8% di Share. La saga dei film dedicati all’orizzonte dei motori stuzzica sempre il telespettatore amante dell’action.

Il Nove ottiene il 2,1% di Share con Little Big Italy. Corrado Augias, su La7, conquista il 5% di Share con La Torre di Babele. L’intervista a Renzo Arbore, nel corso della puntata Papocchio Italia, ha catturato la nostalgia degli estimatori di quello che resta il primo speaker contemporaneo in grado di mescolare radio e tv.

Il preserale rinnova la sfida tra Scotti e De Martino

Sul Canale 20, invece, Un uomo tranquillo conquista l’1,7% di Share. Parker, su Rai4, arriva al 2% di Share. Mentre La strada verso casa, su Iris, si attesta all’1,7% di Share. Una famiglia sotto l’albero conquista l’1,3% di Share. Hercai – Amore e Vendetta, su RealTime, ottiene l’1,7% di Share. Il preserale vede ancora la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, ma prima di fornire le stime ufficiali occorre aspettare la pubblicazione dei dati aggiornati per quanto riguarda due contenuti di Canale 5, tra cui La Ruota della Fortuna.

L’aggiornamento delle 13.00, rispetto alle percentuali dell’8 dicembre 2025 vede La Ruota della Fortuna toccare il 25% di Share contro Affari Tuoi che arriva al 22,4% di Share.