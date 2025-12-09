Lo Share è il pane quotidiano di chi lavora in televisione. Il 9 dicembre 2025 tuttavia c’è stato un blocco nelle rilevazioni ufficiali della sera prima: mancano gli ascolti di GF e La Ruota della Fortuna. Cos’è successo.

Perché Canale 5 non compare nei dati Auditel di prima serata e preserale: cosa è successo alle rilevazioni

Gli analisti televisivi, stamattina, si sono svegliati con le consuete domande di rito. Chi ha vinto e chi ha perso durante l’Immacolata Concezione in tv. Queste risposte, però, sono state solo parziali perché la mattina del 9 dicembre 2025 Canale 5 non risulta essere presente fra i dati Auditel: non è una scelta dell’azienda.

Mediaset si è trovata spiazzata: a mancare sono i calcoli relativi al consenso del pubblico verso La Ruota della Fortuna e Grande Fratello. Non ci sono le percentuali aggiornate per un problema generale che sembra aver coinvolto, però, soltanto le emittenti di Cologno Monzese.

Dati Auditel, Mediaset scompare dalle rilevazioni

Neanche tutte, perchè Italia Uno e Rete 4 compaiono con i valori aggiornati al passato recente. Su Canale 5 invece l’ultimo rilevamento ufficiale risulta essere quello di Beautiful: la soap ha ottenuto un gradimento pari al 16,1% di Share. Il resto della giornata, compresi access e prime time, resta un vuoto da colmare.

Problema non da poco perché attraverso i dati Auditel i direttori di rete traggono le proprie conclusioni e aggiustano, nell’eventualità, le strategie di riferimento con possibili modifiche ai contenitori o espedienti da valutare. Al momento, però, mancherebbero proprio i materiali – intesi come resoconti aggiornati – su cui riflettere.

Cos’è successo

A rimetterci in tal senso sono stati anche programmi importanti come Dentro La Notizia, Caduta Libera con Max Giusti e appunto La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Oltre al GF di Simona Ventura che si avvia verso la sua naturale conclusione, manca ancora una puntata prima di chiudere i battenti e dare l’arrivederci alla prossima edizione. L’8 dicembre 2025 c’è stato il penultimo atto del reality che attende di essere valutato.

Il problema tecnico che ha coinvolto i format sembrerebbe essere imputabile a un errore di rivelazione imputabile a Nielsen. La società che ufficialmente si occupa di raccogliere i dati. Ora resta da capire se gli aggiornamenti saranno resi pubblici nel primo pomeriggio o in tarda serata. Curiosi ed esperti dovranno aspettare ancora un po’ prima di ottenere il responso definitivo in questa mattinata piena di sorprese e interrogativi.

I dati aggiornati alle 13.00 del 9 dicembre 2025 (rispetto agli ascolti del giorno prima)

I primi dati certi, tuttavia, sembrano essere arrivati intorno alle 13.00: secondo le prime stime, in ritardo sulla tabella di marcia, La Ruota della Fortuna ha raccolto il 25% di Share, mentre il Grande Fratello si attesta intorno al 13,6% di Share con la versione night che tocca il 22,7%. Per quanto riguarda, invece, Caduta Libera e Dentro La Notizia: i programmi si sono attestati sul 17,1% di Share e 15,5% di Share. Una rilevazione particolarmente sofferta ma necessaria per completare il mosaico degli ascolti dell’8 dicembre 2025 con le tessere mancanti. Anche Mediaset, adesso, ha i propri riferimenti.