Ascolti tv 2 dicembre 2025, il martedì sera televisivo ha visto contrapporsi due programmi diversi. L’Altro Ispettore e La Notte nel Cuore: due serie imperanti per le rispettive reti ammiraglia di Viale Mazzini e Cologno Monzese. Chi ha vinto in termini di Auditel.

Ascolti tv 2 dicembre 2025: chi ha vinto fra L’Altro Ispettore e La Notte nel Cuore. I dati Auditel del martedì sera

La Rai prosegue a cavalcare l’onda del successo seriale. Sandokan ha risvegliato gli appassionati di storie autentiche, magari tratte da romanzi o vicende realmente accadute. Quindi si passa da avventure in mezzo alla natura selvaggia, con Can Yaman pronto a raccogliere l’eredità di Kabir Bedi, a vicende meno stuzzicanti sul piano del pathos ma ugualmente importanti nella vita di tutti i giorni. Una tragedia, come quella dei morti sul lavoro, può essere raccontata in molti modi.

La Rai ha scelto di farlo in maniera netta con L’Altro Ispettore, una serie con protagonista Valerio Vassallo che mette in luce la mancanza di prevenzione nei posti di lavoro attraverso la narrazione di alcuni casi di mala gestione delle attività. Un giallo nell’impiego tra emozioni e imprevisti. Questo stuzzica i telespettatori: non c’è il boom di preferenza, come accaduto con Sandokan che ha sfiorato il 34% di Share, ma il prodotto di Rai Fiction si attesta comunque sul 18% di Share con 3.184.000 spettatori collegati.

L’Altro Ispettore convince il pubblico di Raiuno. Su Canale 5 La Notte nel Cuore resta sui consueti standard stagionali

Una buona base da cui ripartire. La seconda puntata della serie c’è anche stasera, mercoledì 3 dicembre 2025, per cercare di capire se le percentuali si attesteranno sugli stessi standard dell’esordio oppure no. Chi non ha bisogno di fare esperimenti, invece, è Mediaset: la rete ammiraglia di Cologno Monzese, Canale 5, punta tutto su La Notte nel Cuore.

La soap turca ha dato soddisfazione, in termini di Auditel a Piersilvio Berlusconi, ma appena c’è un prodotto nuovo o leggermente più articolato sulle reti della concorrenza, paga dazio nel confronto diretto. Il prodotto, infatti, totalizza il 16,5% di Share con 2.511.000 persone collegate.

Belve sfiora il 9% in attesa della versione crime

Mediaset sta cercando di terminare i prodotti di importazione, sul piano della fiction, per poi concentrarsi sulle produzioni originali ancora in stand-by. La strategia di Cologno Monzese è cercare di beffare i rivali in allungo, il calendario potrebbe favorire – specialmente nel 2026 – un simile approccio.

Belve, su Rai2, conquista l‘8,9% di Share. Il programma con Francesca Fagnani conferma di avere un’ottima fanbase che, soprattutto sui social, riesce a imporre un passaparola importante confermando gli standard stagionali. La trasmissione sembrava aver vissuto momenti di stanca, ma le medie ponderate di percentuale sono tornate su margini solidi. Molto dipende anche dagli ospiti presenti nel talk, ieri a farsi intervistare c’era Maria De Filippi. Francesca Fagnani, poi, tornerà con la versione Crime del format.

Amore Criminale supera il 4%

Rai3, invece, si attesta sul 4,3% di Share con Amore Criminale: il format è molto seguito da un pubblico emotivamente forte. Disposto a reggere gli standard delle vicende narrate. Affrontare tematiche legate al femminicidio e alle violenze di genere, in prima serata, diventa fondamentale per generare consapevolezza rispetto a una piaga sociale che attanaglia la contemporaneità.

Le vicende di cronaca narrate agevolano anche la comprensione di determinate situazioni che possono spingere eventuali vittime a trovare la forza di denunciare determinate scelleratezze oppure liberarsi, con l’aiuto di personalità qualificate e autorità, dalla prigione emotiva e sentimentale in cui vivono.

DiMartedì svetta tra i talk show politici

Un decimo sotto rispetto alla concorrenza c’è Rete4: il canale di Mediaset conquista il 4,2% di Share con È Sempre Cartabianca. Il talk show politico condotto da Bianca Berlinguer passa in rassegna i principali fatti della politica italiana con focus dedicati su strategie, evoluzioni ed equilibri che potrebbero cambiare le preferenze – e le successive scelte – degli italiani in termini di schieramenti. Le trame dei partiti, rispetto alle tematiche vigenti, con un nutrito parterre di ospiti e opinion leader, in primo piano.

Restando in tema di talk show, svetta Di Martedì su La7: il format di Floris resta fra i più alti della categoria. La politica raccontata e spiegata dal giornalista ex volto di Rai3 sembra accattivare sempre di più l’opinione pubblica. Anche il cronista, come la sua collega di Rete 4, si affida a un nutrito parterre di opinionisti e presenze illustri. In aggiunta ci sono le copertine di Luca&Paolo. Questo mix di toni ed espedienti retorici garantisce al contenitore di Cairo il 7,6% di Share.

Italia Uno in crescita con La Coppa Italia

Italia Uno sceglie di dedicarsi allo sport con la trasmissione in chiaro del confronto calcistico di Coppa Italia tra Juventus e Udinese: la sfida porta al canale un nutrito manipolo di affezionati, con qualche occasionale che approfitta del confronto per guardare un evento di cartello, equivalente al 12,8% di Share. Bottino importante che potrebbe aumentare nelle prossime fasi del torneo di cui Mediaset detiene i diritti di trasmissione in esclusiva.

Tv8, invece, si affida alla replica di XFactor: il canale in chiaro di Sky totalizza il 3,6% di Share con la replica della semifinale del programma musicale più seguito nella contemporaneità televisiva. In attesa dell’ultimo atto, previsto per giovedì 4 dicembre 2025: la finalissima del concorso canoro, anche quest’anno portato avanti alla conduzione da Giorgia Todrani, in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Sul Nove domina il buon umore

La Nove, al contrario, punta sulla comicità con OnlyFun – Comico Show: il canale della Warner Bros Discovery ottiene il 3,1% di Share con un format che mette i monologhi degli artisti in primo piano. Seguiti da parodie e gag divertenti, tutto condotto dai Panpers e Belen Rodriguez. Una strategia vincente, quella dell’emittente, che in attesa dei programmi di punta vira sull’intrattenimento di qualità e la trasmissione di spettacoli dal vivo. Una rete su cui sperimentare, con criterio, non è un problema. Anzi, diventa valore aggiunto.

Il resto del palinsesto generalista italiano si divide tra Red Sparrow, sul Canale 20, che ottiene l’1,8% di Share e La legge del più forte su Iris che ottiene l’1,2%. Senza dimenticare RaiMovie con Se scappi ti sposo che raggiunge l’1,1% di Share, mentre RaiPremium con la commedia di Natale Una renna sotto l’albero sfiora il 2% chiudendo all’1,9% di Share.

Gerry Scotti stacca De Martino nel preserale

Nel preserale italiano, invece, tiene ancora banco la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti che vede La Ruota della Fortuna arrivare al 26,2% di Share contro il 21% di Affari Tuoi. Cologno Monzese allunga ulteriormente la distanza con la concorrenza di Viale Mazzini, ma le percentuali sono tutt’altro che definitive. Infatti, nelle scorse serate, il gioco dei pacchi aveva recuperato terreno rispetto ai dirimpettai di palinsesto. L’impressione è che questa sinusoide di consensi possa regalare ancora altri picchi, in un senso o nell’altro.