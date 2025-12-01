L’Altro Ispettore, la sicurezza sul lavoro in prima serata: 3 motivi per seguire la fiction Rai con Alessio Vassallo

Rai, di tutto, di più. Un claim del recente passato che resta una garanzia. Oltre che una verità assoluta. La radiotelevisione italiana, grazie a Viale Mazzini, ha scandito la storia di un Paese in termini mediatici. Il racconto dell’Italia passa anche attraverso il piccolo schermo perché – malgrado tutto – la televisione è ancora sinonimo di unione e comunità. Lo streaming può aver cambiato le abitudini e gli orari delle trasmissioni più amate.

Chiunque può vedere tutto a qualsiasi ora, ma il fascino della prima serata – che sia in streaming o direttamente dopo il telegiornale delle 20.30 – non si batte. C’è ancora, anche se in minima parte rispetto al passato, chi ama mettersi davanti al televisore dopo una giornata di lavoro per lasciarsi trasportare dalle storie che il piccolo schermo propone. Persino chi non riesce a vederle subito, è pronto a recuperarle in seconda battuta.

Il racconto della fiction Rai negli anni

La morale non cambia: in televisione si affronta anche la vita vissuta, con un pizzico di componente favolistica in più. A questo – e non solo – sono servite per anni le fiction italiane. Raccontare la realtà con occhi diversi e con quel tasso di speranza necessario per condividere un possibile lieto fine. Anche se non arriva subito. Anche se non arriva mai. Lo si aspetta comunque.

Così è stato per Un Medico in Famiglia, che ha messo in luce – attraverso la commedia – pregi e difetti della Sanità italiana e dinamiche frequenti all’interno del nucleo familiare. Lo stesso ha fatto Montalbano che ha affrontato, tra le altre cose, vicende di cronaca nera di vario genere per dimostrare che il marcio può insinuarsi ovunque ma il Salvo Montalbano di turno c’è sempre. Si è parlato anche di disabilità e integrazione sociale, con Blanca, di importanza e attenzione alla legge. Il Maresciallo Rocca docet.

Cartolina dell’Italia sul piano etico e sociale

Tutti prodotti che, nel tempo, hanno fatto grande la Rai e descritto un mondo che cambia tramite i suoi aspetti principali. Evoluzioni, non soltanto sul piano sociale, che diventano film o fiction. In Rai si cerca di parlare di tutto, senza dimenticare le priorità della società contemporanea. Una regola aurea che i capi progetto cercano, tra il serio e il faceto che i generi propongono, di ripetere come un mantra che non passa mai di moda. Così, dopo Mina Settembre, che ha portato alla ribalta il ruolo degli assistenti sociali ribadendo l’importanza di aspetti come la cura della persona e l’attenzione alle fasce più deboli e meno abbienti di popolazione, è il momento di aggiungere un altro tassello seriale alle argomentazioni possibili da portare alla ribalta.

Si deve parlare di sicurezza sul lavoro. I tempi lo impongono. L’Italia è un Paese dove gli incidenti sul lavoro capitano e serve una legislazione adeguata per far sì che un imprevisto non diventi una tragedia e che, soprattutto, le regole in termini di salvaguardia e protocollo vengano rispettate in ogni ambiente. Così è nata la fiction Rai L’altro Ispettore: Alessio Vassallo veste i panni di Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo. Ispettore del lavoro impegnato a garantire la sicurezza nei luoghi di impiego e indagare laddove sembra venir meno.

L’Altro Ispettore e la sicurezza sul lavoro

Naturalmente ci sarà anche una storia parallela che punterà tutto sulle vicende personali del protagonista, ma l’argomento cardine sono proprio le indagini relative al rispetto delle normative e non solo. Una sorta di atto dovuto per le pagine chiaroscure di storia che l’Italia ha vissuto in tal senso nel recente passato. All’interno del cast corale ci sono anche Cesare Bocci, che interpreta l’amico di famiglia Alessandro. Mental coach in sedia a rotelle a causa di un incidente a cui è sopravvissuto. Circostanza in cui, però, ha visto morire il padre di Domenico.

Poi c’è Francesca Inaudi, nel ruolo della PM Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista che lavorerà fianco a fianco dello stesso per portare a termine i casi che comporranno ciascuna puntata. Menzione speciale per la piccola Angelica Tuccini nei panni di Mimì, figlia di Domenico che lo accompagnerà in questo percorso seriale. Le serate previste sono 3, a partire dal prossimo 1 dicembre 2025 su Raiuno.

L’importanza della serie non risiede soltanto nella complessità degli episodi e negli intrecci della trama: ci sarà spazio anche per commedia e sentimenti, ma in primo luogo si darà lustro a quelle che sono le normative vigenti e le regole da rispettare per evitare o prevenire gli incidenti sul lavoro. Parlare di sicurezza, attraverso una corretta informazione quotidiana, è fondamentale. Farlo anche attraverso programmi di intrattenimento seriale in prima serata è possibile, quando c’è un progetto come quello de L’Altro Ispettore diventa necessario.

Giallo, commedia e mistero

Determinate tematiche arrivano meglio alla coscienza collettiva se a raccontarle, a modo loro, sono anche gli attori. L’ambientazione degli episodi, poi, farà il resto: progetto girato interamente a Lucca, tra i vicoli medievali della campagna toscana, per rendere tutto più autentico e suggestivo.

La fiction Rai è un perfetto mix tra giallo, commedia e un pizzico di mistero. Senza strizzare l’occhio al thriller, riuscendo però a mantenere il giusto pathos e l’adeguata componente di tensione. Vassallo non ha chiuso le porte a un possibile sequel, ma l’ultima parola spetta al pubblico. L’Altro Ispettore è innovativa non solo per i temi trattati, ma anche per le modalità narrative con cui certi aspetti vengono a galla. Il modo migliore, televisivamente parlando, per unire necessità etiche e sociale alla virtù.