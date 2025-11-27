L’altro ispettore, le anticipazioni sulla nuova serie Rai: trama e cast

Di cosa parla e da chi è composto il cast della serie Rai prossima al debutto, incentrata sul delicato tema della sicurezza sul lavoro.

Le chiamano «morti bianche». Uno dei tanti eufemismi per descrivere una strage silenziosa: quella che quotidianamente miete le sue vittime tra i lavoratori italiani. Dall’inizio dell’anno si contano più di 700 morti sul lavoro nel nostro Paese. Temi delicati come la cultura della sicurezza, le regole e i dispositivi di protezione da indossare rientrano nel campo di competenza dell’ispettore del lavoro.

È proprio questa figura, deputata alla vigilanza e al rispetto delle norme, al centro della nuova fiction Rai: L’altro ispettore, tratta dal romanzo omonimo firmato dal calabrese Pasquale Sgrò e che si appresta a debuttare dal prossimo 2 dicembre in prima serata. Ecco di cosa tratta e chi recita nella nuova serie pronta ad andare in onda su Rai 1.

Trama de L’altro ispettore: di cosa parla la nuova serie targata Rai

L’altro ispettore – Vietato pensare è il titolo del libro di Pasquale Sgrò al quale è liberamente ispirata la serie Rai prossima all’esordio. Il protagonista del romanzo è l’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, trentottenne trasferitosi a Lucca, città che lo ha visto crescere, dopo la morte della moglie. È lui il perno della trama.

Sono due gli elementi che accomunano protagonista e autore: la professione (anche Sgrò è stato ispettore del lavoro) e la cittadinanza lucchese. Per Domenico Lucca rappresenta il porto sicuro: il luogo in cui vive sua madre, il posto che gli permette di occuparsi della figlia Mimì.

All’interno della celebre cerchia murata che circonda la città l’ispettore ritrova anche la sorella Lucrezia e Alessandro, vecchio amico di famiglia finito in sedia a rotelle a causa di un incidente in cantiere. Lo stesso dove il padre di Domenico aveva trovato la morte tanti anni prima. Il lavoro chiama subito il giovane ispettore senza dargli nemmeno il tempo di riacclimatarsi e riallacciare i contatti con vecchi amici e luoghi della sua infanzia.

Domenico infatti deve subito fare i conti con l’ennesima morte bianca: quella di Karina Bogdani, giovane operaia tessile e ballerina stritolata dall’orditoio di un’industria della zona. Ad aiutarlo nelle sue investigazioni Domenico troverà la pm Raffaella Pacini, ex compagna di classe al liceo che condivide con lui molti ricordi e un’identica sete di verità e giustizia.

Il cast de L’altro ispettore

La serie si basa su sei storie di incidenti sul lavoro realmente accadute (con comparse che sono veri operai). Nella parte del protagonista, l’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, c’è Alessio Vassallo, attore siciliano classe 1983 già noto e apprezzato dal pubblico per il ruolo nella serie Il giovane Montalbano.

Insieme a lui nel cast troveremo Cesare Bocci (altro volto storico dell’universo che ruota intorno al commissario Montalbano) nella parte dell’amico Alessandro Lanciani. Al loro fianco, spazio a Francesca Inaudi (Kostas) nel ruolo della pm Raffaella Pacini. La serie, ambientata a Lucca, è diretta da Paola Randi e scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto.