Ascolti tv 11 dicembre 2025, chi ha vinto tra Un Professore e Una Nessuna Centomila. La fiction Rai si confronta con il concerto condotto da Amadeus e Fiorella Mannoia. I dati Auditel della serata.

Ascolti tv 11 dicembre 2025: chi ha vinto tra Un Professore e Una Nessuna Centomila. I dati Auditel della serata

Raiuno rinnova l’appuntamento con le fiction cult della rete. Dopo che Mediaset ha ammesso la volontà di incentivare la produzione seriale per tenere testa a Viale Mazzini, la tv di Stato sfrutta questo vantaggio schierando in prima serata un cavallo di battaglia del settore. Un Professore 3, infatti, con Alessandro Gassmann, è molto amato dagli affezionati.

La serie ha sempre mostrato importanti segni di gradimento anche in termini di percentuale. Contro, dalle parti di Cologno Monzese, ci sono Amadeus e Fiorella Mannoia con il concerto Una Nessuna Centomila. Artiste e artisti della musica italiana chiamati a esibirsi per dire la propria in musica contro la violenza sulle donne.

Un Professore contro Una Nessuna Centomila: chi ha vinto

Questi due contenitori, così diversi, hanno caratterizzato la serata delle reti ammiraglia nelle due principali realtà radiotelevisive del Paese. A spuntarla, in termini numerici, è stata la fiction Rai: Un Professore 3 ha ottenuto il 20,7% di Share. Leader di ascolti con una formula che si rivela vincente anche in termini di picchi durante lo svolgimento degli episodi. Il concerto su Canale 5, invece, si è fermato al 16,3% di Share. Ore 14 Sera raggiunge il 5,7% di Share su Rai2. Milo Infante tiene botta sulla rete cadetta della Rai in una giornata complicata per tipo di concorrenza e alternative proposte.

La terza rete della Rai conquista il 5,9% di Share grazie a Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice. Titolo importante per Rai3 che anima la serata del giovedì su standard di un certo livello per un’emittente che ha fatto dell’approfondimento la propria forza, ma trova spunto perenne anche da una certa tipologia di intrattenimento. Rete4, con Dritto e Rovescio, arriva al 6,3% di Share.

MasterChef sfiora il 4%, l’Europa League in chiaro si ferma al 2% di Share

Piazzapulita, su La7, conquista il 4,7% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, totalizza il 2% di Share con il match di Europa League Basilea-Aston Villa. In crescita il Nove con A Cena per Natale che conquista il 2,6% di Share, mentre sul Canale 20 Tutti pazzi per l’oro si ferma all’1,3% di Share. Su Rai4 cresce Girl all’1,6% di Share.

L’eliminatore, su Iris, raggiunge il 2,6% di Share. RaiMovie, con Unico testimone, si ferma all’1,2% di Share. MasterChef, tra primo e secondo episodio, su SkyUno, raggiunge il 3,8% di Share. La Ruota della Fortuna ottiene il 26,6% di Share nel preserale generalista italiano, mentre Affari Tuoi non va oltre il 22,6% di Share. I due programmi restano appaiati in access prime time, poche lunghezze di differenza ma rilevanti in percentuale. La sfida natalizia tra Gerry Scotti e Stefano De Martino è ancora aperta.