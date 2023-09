Nessun chiarimento tra Arisa e la comunità LGBTQIA+. A precisarlo è la stessa cantante, ospite della prima puntata di Belve edizione 2023-2024 che ha avuto un ottimo impatto di pubblico, ovvero il 10 per cento di share. Ad arricchire il parterre di ospiti Stefano De Martino e Fabrizio Corona.

Galeotta fu quell’intervista rilasciata a La Confessione di Peter Gomez su Nove. In quell’occasione la cantante aveva lasciato interdetta la comunità rainbow dichiarando la sua ammirazione per Giorgia Meloni, prendendo di mira le persone che sfilano al Pride per i suoi eccessi. Rosalba Pippa, già poche ore prima che andasse in onda l’intervista, si era ritrovata ad affrontare una shitstorm sui social. A nulla sono valse le spiegazioni online, così come fatto qualche giorno dopo a Domenica In davanti a una spiazzata Mara Venier.

Così l’interprete de La notte ha voluto spiegare nuovamente le sue ragioni da Francesca Fagnani:

Mi sono sentita non capita come una persona che si è battuta per una parte di persone ingrate. Però devo dire che sono le persone ai vertici, non posso fare nomi… quello mi ha deluso tanto”.

Fagnani le ha chiesto se avesse paura di non essere più icona gay. La cantante ha chiosato: “Ma che me frega!”. Arisa ha spiegato che i suoi attriti con la comunità LGBTQIA+ derivano dal fatto di aver sostenuto la sua contrarietà alla gestazione per altri per quanto riguarda l’aspetto commerciale. In realtà come detto sopra l’artista aveva appoggiato Meloni per averla definita “una madre severa con i suoi figli”, astenendosi dal nominarla durante la puntata di Belve. Le sue parole le costarono la partecipazione ai Pride di Milano e di Roma.

“Io sono una persona che fa del bene se cerca di mediare. Entrare a gamba tesa nelle situazioni spaccando le porte non è sempre producente e io l’ho visto sulla mia pelle. Cercare una mediazione e pretendere che non tutto sia a muso duro è una caratteristica che possono avere delle persone. Io sono un paciere”.

Fagnani non ha evitato di porle una domanda su Paola Iezzi del duo Paola e Chiara, che aveva definito “infelice” la sua uscita. La vincitrice di Sanremo 2014 si infuriò a tal punto da farle il gesto del dito medio sui social, pregandola di non salutarla più: