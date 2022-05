Arena 60 70 80 90 inaugura il sabato sera d’autunno di Rai1, le date

Si stanno stilando di questi tempi i palinsesti prossimi venturi e fra questi gli spazi che la direzione distribuzione della televisione pubblica ha gentilmente assegnato al dipartimento intrattenimento prime time. Se lo slot della domenica sera di Rai3, ovvero Che tempo che fa di Fabio Fazio è stato assegnato al dipartimento culturale di Silvia Calandrelli, insieme ai programmi di Piero ed Alberto Angela e forse a quello di Roberto Bolle, lo spazio del sabato sera d’autunno dell’ammiraglia, bontà sua, Marcello Ciannamea ed il suo fantastico team, lo hanno dato al dipartimento guidato da Stefano Coletta. Le scatole vuote passate dunque dalla distribuzione all’intrattenimento prime time saranno riempite da quest’ultima direzione di genere da due appuntamenti da settembre. Il primo sarà quello condotto e diretto da Amadeus dall’Arena di Verona. Ovvero quell‘Arena 60 70 80 90, a cui stavolta appunto si aggiungeranno gli anni novanta. Da due a tre vivaci serate guidate con il piglio da deejay di Amadeus, fra i successi di quei quarant’anni, ancora non tirati fuori dalle due serate dell’anno scorso. Due infatti erano state le serate dell’Arena nel 2021, che ora diventeranno tre grazie allo straordinario successo della prima edizione.

Seguirà la partenza di Ballando con le stelle con la nuova edizione, una edizione con tante novità, ovviamente provenienti dal cast e tante conferme, a partire dall’immutabile e non cambiabile giuria. Le date sulle quali al momento sono appoggiate queste due produzioni sono sabato 17 settembre per Arena 60 70 80 90, per tre puntate e sabato 8 ottobre, sempre per le canoniche dieci puntate, Ballando con le stelle che andrà in onda, all’occorrenza, dopo le partite di calcio del Mondiale di categoria nel Qatar.

Si parte dunque con il sicuro nella nuova stagione televisiva dell’intrattenimento della rete ammiraglia della televisione pubblica. Amadeus e Milly Carlucci, dopo i Music Awards condotti da Carlo Conti, con la sorridente partecipazione della bella e brava Vanessa Incontrada, per il tris d’assi della conduzione del varietà Rai.