Apple TV+, tutte le nuove serie in uscita a Giugno 2024

A Giugno 2024, Apple TV+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Apple TV+ a Giugno 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Apple TV+ a Giugno 2024

Tra titoli che proseguono e altri che finiscono a Giugno 2024 su Apple TV+ arrivano anche due novità seriali molto diverse tra loro ma accomunate dal fatto di essere adattamenti di romanzi: la miniserie Presunto Innocente e Tierra de Mujeres – Intrecci di vita (o Land of Women in inglese).

14 Giugno – Presunto Innocente , miniserie (finale il 26 luglio)

The Big Cigar , miniserie finale

, miniserie (finale il 26 luglio) , miniserie finale 19 Giugno – Il Premio del Destino s.2 finale

s.2 finale 26 Giugno – Tierra de mujeres – Intrecci di vite (finale il 24 luglio)

Dark Matter , miniserie finale

Acapulco s.3 finale

(finale il 24 luglio) , miniserie finale s.3 finale Ogni mercoledì – Trying s.4

Presunto Innocente, miniserie (14 giugno)

Adattata da David E. Kelley, prodotta da J.J. Abrams, Presunto Innocente è tratta dal romanzo di Scott Turow già diventato un film nel 1990 con Harrison Ford. Il 12 giugno usciranno i primi 2 episodi su otto con il finale previsto il 24 luglio. Al centro c’è il vice procuratore di Chicago che viene accusato di un crimine orribile. Il protagonista è Jake Gyllenhaal, nel cast anche Ruth Negga, Bill Camp, O-T Fagbenle, Chase Infiniti, Elizabeth Marvel, Nana Mensah, Renate Reinsve, Peter Sarsgaard e Kingston Rumi Southwick.

Tierra de Mujeres – Intrecci di vite, prima stagione (26 giugno)

Composta da 6 episodi con i primi 2 rilasciati il 26 giugno e i successivi fino al 24 luglio, Tierra de mujeres – Intrecci di vite è ispirata al romanzo La tierra de las mujeres di Sandra Barneda. Nel cast troviamo Eva Longoria, anche produttrice, la veterana Carmen Maura e l’esordiente Victoria Bazúa. Tre donne in cerca di un nuovo inizio. Quando infatti il marito di Gala viene coinvolto in illeciti finanziari, la donna scappa con la madre e la figlia. Per sfuggire ai pericolosi criminali con cui il marito di Gala, ora scomparso, è in debito, le tre donne si nascondono nella stessa cittadina vinicola della Spagna settentrionale da cui la madre di Gala era andata via 50 anni prima, giurando di non tornare mai più. Le donne cercano di ricominciare da capo e sperano che le loro identità rimangano sconosciute, ma i pettegolezzi nella piccola città si diffondono rapidamente, svelando i segreti e le verità più profonde della loro famiglia.

Apple TV+ giugno 2024: non solo serie tv

Non solo serie tv a Giugno 2024 su Apple TV+, arrivano anche documentari, film e programmi per bambini come Camp Snoopy disponibile il 14 e WondLa disponibile dal 28 un’avventura animata basata sui romanzi The Search for WondLa di Tony DiTerlizzi. Il 21 giugno arriva il documentario Bread & Roses presentato al Festival di Canne e che racconta storie di resistenza delle donne afghane contro i talebani. Il 28 giugno sarà disponibile il film Fancy Dance con Lily Gladstone la storia di una donna che si prende cura della nipote nella riserva Seneca-Cayuga in Oklahoma.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 9,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi, inoltre Apple TV+ è inclusa nell’abbonamento Apple One con Music, Arcade e il Cloud. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.