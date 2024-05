Prime Video, tutte le nuove serie in uscita a Giugno 2024

A Giugno 2024, Prime Video aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Prime Video a Giugno 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Prime Video a Giugno 2024

Il mese di Giugno su Prime Video vede il ritorno di due serie tv molto amate dal pubblico come il cult internazionale The Boys di cui debutta la quarta stagione e la serie italiana Young Adult Prisma di Ludovico Bessegato. Nel corso del mese prosegue il rilascio in contemporanea con gli USA di Pretty Little Liars: Summer School che terminerà il 20 giugno.

1 Giugno – Gotham s.1-5

Naruto Shippuden s.8-9

s.1-5 s.8-9 6 Giugno – Prisma s.2

s.2 9 Giugno – Dragonball Z s.7

13 Giugno – The Boys s.4 (ep. settimanali)

s.4 (ep. settimanali) 20 Giugno – Pretty Little Liars: Summer School (finale di stagione)

(finale di stagione) 27 Giugno – My Lady Jane s.1

s.1 Il venerdì – Chi l’ha ucciso? (serie messicana)

Prisma – seconda stagione (6 giugno)

La seconda stagione di Prisma riparte dagli eventi della prima stagione. Andrea sta per svelare a Daniele che è la ragazza con cui si è sentito nelle ultime settimane, Carola deve affrontare le conseguenze del video in cui è con Daniele che è stato diffuso sui social, mentre Marco dopo l’infortunio cerca di capire il suo posto nel mondo. Intorno a loro un modo di adolescenti alla ricerca della propria identità. Ludivico Bessegato si è occupato della regia e ha scritto la sceneggiatura di questa seconda stagione.

The Boys – quarta stagione (episodi settimanali dal 13 giugno)

Debutta con i primi 3 episodi il 13 giugno (il finale è previsto il 18 luglio) la quarta stagione di The Boys la serie tv basata sul fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, e sviluppato da Eric Kripke. La nuova stagione arriva dopo gli eventi dello spinoff Gen V il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

My Lady Jane – prima stagione (27 giugno)

My Lady Jane, tratta dal romanzo omonimo, è una rilettura alternativa della storia inglesee, in cui il figlio di re Enrico VIII, Edoardo, non muore di tubercolosi, Lady Jane Grey non viene decapitata e con lei si salva anche il marito Guildford. Jane, inaspettatamente incoronata regina da un giorno all’altro, si ritrova a essere il bersaglio di perfidi nemici che vogliono la sua corona (e la sua testa…).

Non solo serie tv su Prime Video a Giugno 2024

A Giugno su Prime Video arriva Federer: Gli ultimi dodici giorni un documentario sugli ultimi 12 giorni della carriera da professionista di Roger Federer. L’uscita è prevista per il 20 giugno. Il 25 giugno ci sarà un altro documentario I Am: Celine Dion in cui la cantante racconterà la lotta contro una malattia che le ha cambiato la vita.