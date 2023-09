Siete fan di The Boys? Allora siete nel posto giusto: non parliamo, però, della serie fenomeno di Prime Video, ma del suo spin-off, ovvero Gen V, una serie tv che promette altrettanta azione, ironia e scene splatter come la serie madre. Ecco perché se amate The Boys dovete sapere tutto di questa nuova serie. Come fare? Non serve ingerire il Composto-V, basta proseguire nella lettura!

Gen V, uscita

La serie tv è disponibile su Prime Video a partire da venerdì 29 settembre 2023, con i primi tre episodi. Poi la piattaforma rilascerà un episodio a settimana, fino al finale di stagione, il 3 novembre.

Gen V, la trama

Jaz Sinclair (Marie Moreau) Gen V, le foto dello spin-off di The Boys su Prime Video Guarda le altre 9 fotografie → La serie tv è il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Composto-V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi ragazzi frequentano la Godolkin University, il prestigioso college per soli supereroi dove si esercitano per diventare una nuova generazione di eroi, preferibilmente con sponsorizzazioni lucrative. Metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell’impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola.

Presto impareranno che l’ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell’università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.

Gen V, il trailer

Gen V, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono otto, ciascuno di una durata tra i 45 ed i 60 minuti circa. I primi tre episodi sono disponibili su Prime Video da venerdì 29 settembre 2023, mentre gli altri sono rilasciati uno a settimana. Il finale di stagione è disponibile il 3 novembre.

Gen V, il cast

Il cast di Gen V presenta attori ed attrici molto giovani: tra questi, da segnalare la presenza di Jaz Sinclair e Chance Perdomo, già visti ne Le terrificanti avventure di Sabrina e di Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold.

Jaz Sinclair è Marie Moreau: supereroina diciottenne con la capacità di controllare e rendere il proprio sangue un’arma. Come matricola approdata alla Godolkin University gestita dalla Vought International, è desiderosa di dimostrare che ha quello che serve per unirsi ai Sette, ma è distratta da un mistero che inizia a rivelare a scuola.

supereroina diciottenne con la capacità di controllare e rendere il proprio sangue un’arma. Come matricola approdata alla Godolkin University gestita dalla Vought International, è desiderosa di dimostrare che ha quello che serve per unirsi ai Sette, ma è distratta da un mistero che inizia a rivelare a scuola. Chance Perdomo è Andre Anderson : uno junior della Godolkin University con poteri magnetici. È il miglior amico di Golden Boy e il figlio del famoso supereroe, Polarity (Sean Patrick Thomas); Andre ha un’esempio ingombrante da seguire ed è pronto a prendere il nome Polarity una volta che suo padre deciderà di ritirarsi. Quando si rende conto che sta per accadere qualcosa alla scuola, cerca di capire quello che realmente sta succedendo.

: uno junior della Godolkin University con poteri magnetici. È il miglior amico di Golden Boy e il figlio del famoso supereroe, (Sean Patrick Thomas); Andre ha un’esempio ingombrante da seguire ed è pronto a prendere il nome Polarity una volta che suo padre deciderà di ritirarsi. Quando si rende conto che sta per accadere qualcosa alla scuola, cerca di capire quello che realmente sta succedendo. Lizze Broadway è Emma Meyer: che è anche conosciuta con il suo nome da supereroe, Little Cricket, per la sua capacità di diventare super piccola. Anche se insicura e ingenua, tanto da trovarsi spesso in situazioni compromettenti, diventa amica intima della sua compagna di stanza, Marie, e insieme si muovono tra i misteriosi pericoli alla Godolkin University.

che è anche conosciuta con il suo nome da supereroe, Little Cricket, per la sua capacità di diventare super piccola. Anche se insicura e ingenua, tanto da trovarsi spesso in situazioni compromettenti, diventa amica intima della sua compagna di stanza, Marie, e insieme si muovono tra i misteriosi pericoli alla Godolkin University. Shelley Conn è Indira Shetty: la preside della Godolkin University. Non ha poteri, ma a renderla indispensabile sono la sua esperienza nel comprendere la psicologia dei supereroi e la sua impareggiabile capacità di analisi. Il suo obiettivo è quello di trasformare la Godolkin University in un college d’elite per superoi ed ha un’attenzione particolare per Marie.

la preside della Godolkin University. Non ha poteri, ma a renderla indispensabile sono la sua esperienza nel comprendere la psicologia dei supereroi e la sua impareggiabile capacità di analisi. Il suo obiettivo è quello di trasformare la Godolkin University in un college d’elite per superoi ed ha un’attenzione particolare per Marie. Maddie Phillips è Cate Dunlap: un junior alla Godolkin University, amica di Jordan e Andre. Cate è in grado di convincere le persone a fare tutto ciò che vuole col solo tocco delle sue mani e usa a suo vantaggio questo potere. Potente e sicura di sé, è anche la ragazza di Luke, ciò la rende una delle più popolari del campus.

un junior alla Godolkin University, amica di Jordan e Andre. Cate è in grado di convincere le persone a fare tutto ciò che vuole col solo tocco delle sue mani e usa a suo vantaggio questo potere. Potente e sicura di sé, è anche la ragazza di Luke, ciò la rende una delle più popolari del campus. London Thor e Derek Luh sono Jordan Li: uno studente competitivo della Godolkin University che farà di tutto per primeggiare. Ha la capacità unica di cambiare forma, maschile o femminile, ed in base ad essa rivela poteri differenti: da uomo è indistruttibile, da donna è agile e può scatenare esplosioni di energia. I suoi diversi poteri lo rendono un eccellente assistente alla Brink School of Crime Fighting.

uno studente competitivo della Godolkin University che farà di tutto per primeggiare. Ha la capacità unica di cambiare forma, maschile o femminile, ed in base ad essa rivela poteri differenti: da uomo è indistruttibile, da donna è agile e può scatenare esplosioni di energia. I suoi diversi poteri lo rendono un eccellente assistente alla Brink School of Crime Fighting. Asa Germann è Sam: un supereroe tormentato che cerca disperatamente di sfuggire a sfortunate circostanze. È estremamente potente, dotato di una forza impareggiabile e dell’invulnerabilità. Nonostante abbia un buon cuore, è tormentato dalle sue allucinazioni, che a volte gli rendono difficile discernere tra ciò che è reale e ciò che non lo è.

un supereroe tormentato che cerca disperatamente di sfuggire a sfortunate circostanze. È estremamente potente, dotato di una forza impareggiabile e dell’invulnerabilità. Nonostante abbia un buon cuore, è tormentato dalle sue allucinazioni, che a volte gli rendono difficile discernere tra ciò che è reale e ciò che non lo è. Patrick Schwarzenegger è Luke Riordan: anche conosciuto con il suo nome da supereroe, Golden Boy, a causa della sua capacità di infiammare il suo corpo. È un anziano presso la Godolkin University ed è in cima alla classifica per divenire uno dei componenti dei Sette.

anche conosciuto con il suo nome da supereroe, Golden Boy, a causa della sua capacità di infiammare il suo corpo. È un anziano presso la Godolkin University ed è in cima alla classifica per divenire uno dei componenti dei Sette. Sean Patrick Thomas è Polarity: padre di Andre e osannato studente e membro del consiglio di amministrazioine della Godolkin University. Polarity si aspetta che suo figlio segua le sue orme assumendo il nome di Polarity quando si ritirerà. Crede che Andre sia destinato ai Sette e non si fermerà davanti a nulla per rendere il suo sogno realtà.

padre di Andre e osannato studente e membro del consiglio di amministrazioine della Godolkin University. Polarity si aspetta che suo figlio segua le sue orme assumendo il nome di Polarity quando si ritirerà. Crede che Andre sia destinato ai Sette e non si fermerà davanti a nulla per rendere il suo sogno realtà. Clancy Brown è il Professor Rich “Brink” Brinkerhoff: un rinomato professore di lotta al crimine alla Godolkin University che ha insegnato a supereroi dal calibro di A-Train, Queen Maeve e The Deep. Si dedica alla ricerca di eccelleti nuovi talenti da aggiungere ai Sette, ed è convinto che Golden Boy sia quello giusto.

un rinomato professore di lotta al crimine alla Godolkin University che ha insegnato a supereroi dal calibro di A-Train, Queen Maeve e The Deep. Si dedica alla ricerca di eccelleti nuovi talenti da aggiungere ai Sette, ed è convinto che Golden Boy sia quello giusto. Marco Pigossi è il Dr. Edison Cardosa: un medico dotato molto legato alla Godolkin University.

Dal mondo di The Boys, invece, compaiono come guest-star Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley) e P.J. Byrne (Adam).

Gen V, cast tecnico

Michele Fazekas e Tara Butters sono showrunner e produttrici esecutive della serie. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis e Darick Robertson (creatori del fumetto da cui è tratto The Boys), Craig Rosenberg, Nelson Cragg, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr sono produttori esecutivi anche dello spinoff della serie.

Nel ruolo di co-produttori esecutivi troviamo Brant Englestein, Sarah Carbiener, Lisa Kussner, Gabriel Garcia, Aisha Porter-Christie, Judalina Neira e Loreli Alanís. La serie è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film.

Dov’è girato Gen V?

La serie tv è stata girata in Canada, nel campus dell’Università di Toronto, nella Claireville Conservation Area ed a Brampton. Le riprese sono state effettuate da maggio a settembre 2022.

Gen V 2 si farà?

Sebbene manchi ancora il rinnovo ufficiale, ad inizio 2023 è trapelata la notizia che la produzione si fosse già messa in moto per lavorare ad una seconda stagione della serie. Se il riscontro del pubblico dovesse essere buono, Prime Video potrò così approvare velocemente un seguito della prima stagione.

Dove vedere Gen V?

È possibile vedere Gen V solo in streaming su Prime Video. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno.