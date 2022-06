Che mondo sarebbe se i supereroi fossero anche superarroganti e superviolenti? Prime Video ce lo continua a mostrare con The Boys 3, la terza attesissima stagione della serie tv tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. I nuovi episodi disponibili in streaming ci raccontano le conseguenze del finale della seconda stagione e, soprattutto, ci preparano ad una nuova guerra tra i The Boys, appunto, ed i Sette, con una new entry d’eccezione: Soldier Boy/Soldatino. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Allora non fate arrabbiare Patriota e proseguite nella lettura!

The Boys 3, uscita

La data di uscita della terza stagione della serie è stata fissata per venerdì 3 giugno 2022. Quel giorno, però, usciranno solo i primi tre episodi della terza stagione. Prime Video ha infatti deciso di far uscire i restanti cinque episodi della stagione (in tutto, quindi, sono otto) una volta a settimana, ogni venerdì. Il finale di stagione è così disponibile l'8 luglio.

The Boys 3, la trama

© Prime Video

E’ passato un anno dagli eventi della seconda stagione, e tra i The Boys ed i Sette sembra essere stata raggiunta una sorta di tregua. Butcher (Karl Urban) deve ancora riprendersi dalla morte della moglie Becca (Shantel VanSanten), uccisa da un attacco d’ira di suo figlio Ryan (Cameron Crovetti), che sappiamo avere come padre Patriota (Antony Starr) e di avere ereditato da lui i suoi poteri.

I The Boys, ora, continuano a monitorare le azioni dei Super, individuando i più pericolosi e consegnandoli alla giustizia. Del gruppo, però, non fa più parte Hughie (Jack Quaid), ora al lavoro che Vic Neuman (Claudia Doumit) donna del Congresso che abbiamo scoperto essere colei che ha il potere segreto di far esplodere le teste di chiunque si opponga alla Vaught. Un potere di cui Hughie, però, non sa nulla.

Le cose, però, stanno per cambiare: lo stesso Patriota è sull’orlo di una crisi di nervi, costretto ad interpretare negli eventi pubblici il ruolo dell’uomo ferito dalla scoperta delle origini naziste di Stormfront (Aya Cash), mentre Starlight (Erin Moriarty) -ormai in coppia fissa con Hughie- riceve un’offerta che la mette in difficoltà.

A scatenare quella che diventerà una vera e propria guerra alla caccia dei Sette è la scoperta della vera fine fatta da Soldatino (Jensen Ackles), il primo supereroe della storia. Una scoperta che potrebbe aiutare i The Boys, ma anche alcuni Super, a chiudere definitivamente l’era di Patriota. Ma lui, sempre più disperatamente in cerca di potere, non è disposto ad arretrare di un centimetro.

The Boys 3, il cast

© Prime Video

Il cast della serie tv è pressoché identico alle prime due stagioni. Come ampiamente annunciato, però, la terza stagione accoglie Jensen Ackles, attore con cui Eric Kripke -che ha adattato i fumetti per la tv- ha già lavorato, essendo stato per quindici stagioni co-protagonista di Supernatural.

I The Boys

Karl Urban: Butcher

Jack Quaid: Hughie

Tomer Kapon: French

Karen Fukuhara: Kimiko

Laz Alonso: Latte Materno

I Sette

Antony Starr: Patriota

Erin Moriarty: Starlight

Aya Cash: Stormfront

Dominique McElligott: Queen Maeve

Jessie Usher: A-Train

Chace Crawford: Abisso

Nathan Mitchell: Black Noir

Altri personaggi

Claudia Doumit: Vic Neuman

Giancarlo Esposito: Stan Edgar

Colby Minifie: Ashley Barrett

Miles Gaston Villanueva: Supersonic

Nick Wechsler: Blue Hawk

Frances Turner: Monique

Jensen Ackles: Soldatino

The Boys 3, il fumetto

© Prime Video

Come detto, la serie è tratta dall’omonima saga a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, pubblicata negli Stati Uniti prima da Wildstorm (del gruppo Dc Comics) e poi da Dynamite Entertainment, in Italia pubblicata da Panini Comics.

La serie è uscita dal 2006 al 2012, per un totale di 72 numeri. Dopo la sua conclusione, nel 2021 è stato realizzato un numero speciale, “Dear Becky”, incentrato sulla moglie di Butcher.

The Boys 3, il trailer

Ecco il trailer ufficiale di The Boys 3: