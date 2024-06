Super vs. umani: The Boys 4, quarta stagione dell’ormai cult di Prime Video, si concentra ancora di più sullo scontro tra coloro che, nel mondo immaginato su comic book da Garth Ennis e Darick Robertson e sul piccolo schermo da Eric Kripke, sono dotati di superpoteri che non sempre usano a fin di bene e coloro che, invece, poteri non ne hanno. Una serie tv tra le più attese della piattaforma, pronta a stupirci con nuove scene che lasceranno il segno: volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando esce The Boys 4?

La serie tv è attesa su Prime Video a partire da giovedì 13 giugno 2024, a circa due anni di distanza dalla terza stagione.

The Boys 4, uscita Italia

The Boys 4 esce anche in Italia giovedì 13 giugno, con gli episodi caricati alle 09:00.

The Boys 4, il cast

The Boys 4, le foto della quarta stagione, su Prime Video Guarda le altre 13 fotografie → Ritroviamo il cast principale delle prime tre stagioni della serie tv è pressoché identico alle prime due stagioni. La quarta stagione, però, aggiunge dei nuovi interpreti, tra cui spicca Jeffrey Dean Morgan, già visto in Grey’s Anatomy, Supernatural, The Good Wife e The Walking Dead.

I The Boys

Karl Urban: Billy Butcher;

Billy Butcher; Jack Quaid: Hughie Campbell;

Hughie Campbell; Tomer Kapon: Serge/French;

Serge/French; Karen Fukuhara: Kimiko Miyashiro;

Kimiko Miyashiro; Laz Alonso: Latte Materno;

Latte Materno; Erin Moriarty: Annie January/Starlight;

I Sette

Antony Starr: Patriota;

Patriota; Jessie Usher: A-Train;

A-Train; Chace Crawford: Abisso;

Abisso; Nathan Mitchell: Black Noir II;

Nuovi personaggi

Susan Heyward: Sister Sage, nuova super definita la donna più intelligente del mondo;

Sister Sage, nuova super definita la donna più intelligente del mondo; Valorie Curry: Firecracker, nuova super dotata di grande forza e di un udito superiore;

Firecracker, nuova super dotata di grande forza e di un udito superiore; Jeffrey Dean Morgan: Joe “Monkey” Kessler, analista della Cia e vecchia conoscenza di Butcher.

Altri personaggi

Claudia Doumit: Victoria Neuman;

Victoria Neuman; Colby Minifie: Ashley Barrett;

Ashley Barrett; Simon Pegg: Hugh Campbell Sr., padre di Hughie;

Hugh Campbell Sr., padre di Hughie; Rosemarie DeWitt: Daphne Campbell, madre di Hughie;

Daphne Campbell, madre di Hughie; Jim Beaver: Robert “Dakota Bob” Singer;

Robert “Dakota Bob” Singer; Matthew Edison: Cameron Coleman;

Cameron Coleman; Olivia Morandin: Zoe Neuman, figlia di Victoria;

Zoe Neuman, figlia di Victoria; Maddie Phillips: Cate Dunlap;

Cate Dunlap; Asa Germann: Sam Riordan;

Sam Riordan; Shantel VanSanten: Becca;

Becca; Cameron Crovetti: Ryan.

The Boys 4, la trama

Il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

The Boys 4, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della quarta stagione sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Prime Video pubblica i primi tre giovedì 13 giugno, mentre i restanti cinque sono pubblicati uno a settimana, ogni giovedì. Il finale esce giovedì 18 luglio.

The Boys, il fumetto

La serie è tratta dall’omonima saga a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, pubblicata negli Stati Uniti prima da Wildstorm (del gruppo Dc Comics) e poi da Dynamite Entertainment, in Italia pubblicata da Panini Comics. La serie è uscita dal 2006 al 2012, per un totale di 72 numeri. Dopo la sua conclusione, nel 2021 è stato realizzato un numero speciale, “Dear Becky”, incentrato sulla moglie di Butcher.

The Boys 4, il trailer

Ecco il trailer ufficiale di The Boys 4:

Dove vedere The Boys 4?

È possibile vedere The Boys 4 solo in streaming su Prime Video. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Da aprile 2024 nei contenuti sono inseriti alcuni spot pubblicitari: per eliminarli bisogna aggiungere 1,99 euro al mese.

The Boys 5 si farà?

Sì, Prime Video a maggio 2024 ha confermato che The Boys tornerà con una quinta stagione. Se saranno rispettate le tempistiche dalla seconda stagione in poi, The Boys 5 dovrebbe essere distribuito nel 2026.

The Boys e Gen V

Il successo di The Boys ha generato anche uno spin-off, Gen V, disponibile sempre su Prime Video. La prima stagioneè uscita nel 2023; la seconda è in produzione. La serie ha generato anche un altro spin-off, Diabolico!, una serie antologica animata pubblicata nel 2022.