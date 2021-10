Scopriamo insieme i titoli in arrivo a Novembre su Apple Tv+ con la sorpresa della prima serie tv in coreano Dr. Brain della piattaforma rilasciata il 4 novembre in corrispondenza con il debutto della piattaforma in Corea del Sud. Prosegue poi la parata delle star di Apple con l’arrivo di The Shrink Next Door con protagonisti Will Ferrell e Paul Rudd.

Apple Tv+ le serie Tv di Novembre

Queste le novità di novembre in streaming su Apple Tv+:

4 – Dr. Brain s.1, primo episodio poi settimanali fino al 10 dicembre

Nuova serie originale della Corea del Sud in occasione del debutto della piattaforma nel paese; prodotta da KIM Jee-woon e tratta dall’omonimo webtoon coreano; al centro un neuroscienziato colpito da un tragedia personale che per capire cosa sia successo conduce delle sincronizzazioni cerebrali sui defunti per accedere ai ricordi.

s.1, primo episodio poi settimanali fino al 10 dicembre Nuova serie originale della Corea del Sud in occasione del debutto della piattaforma nel paese; prodotta da KIM Jee-woon e tratta dall’omonimo webtoon coreano; al centro un neuroscienziato colpito da un tragedia personale che per capire cosa sia successo conduce delle sincronizzazioni cerebrali sui defunti per accedere ai ricordi. 5 – Dickinson s.3 e ultima; primi 3 episodi poi settimanali con finale il 24 dicembre

Comedy da mezz’ora con al centro una versione romanzata di Emily Dickinson decisa a sfidare i limiti della società in cui vive; nella terza stagione assistiamo al periodo più produttivo di Emily Dickinson come artista, ma è anche il periodo della furiosa guerra civile americana; l’arte potrà aiutare a mantenere viva la speranza?

s.3 e ultima; primi 3 episodi poi settimanali con finale il 24 dicembre Comedy da mezz’ora con al centro una versione romanzata di Emily Dickinson decisa a sfidare i limiti della società in cui vive; nella terza stagione assistiamo al periodo più produttivo di Emily come artista, ma è anche il periodo della furiosa guerra civile americana; l’arte potrà aiutare a mantenere viva la speranza? 12 – The Shrink Next Door (miniserie in 8 episodi, subito i primi 3 poi settimanale)

Dark comedy con Will Ferrell e Paul Rudd ispirata a una storia vera raccontato nel podcast Wondery. Al centro la storia dello psichiatra delle star Isaac “Ike” Herschkopf che si insinua nella vita del suo paziente Martin “Marty” Markowitz finendo per controllarlo in tutto e per tutto.

Apple Tv+ le serie che proseguono a novembre

Iniziate nelle scorse settimane, vediamo quali serie tv proseguono con nuove puntate a novembre ogni venerdì su Apple Tv+:

il 19 novembre terminano la seconda stagione di The Morning Show e la prima di Fondazione – Foundation ;

e la prima di ; proseguono a novembre Invasion (qui la recensione el’intervista al cast); Swagger e Acapulco.

Apple Tv+ a novembre non solo serie tv

Non solo serie tv a novembre su Apple Tv+, vediamo insieme documentari, show e serie animate in arrivo nelle prossime settimane:

5 – Hello, Jack! The Kindness Show

Uno show per bambini con parti animate e Jack McBrayer (anche autore) come protagonista “umano”. Jack è uno degli abitanti di Clover Grove, sempre affettuoso e generoso verso tutti, al punto da ispirare anche gli altri.

Uno show per bambini con parti animate e Jack McBrayer (anche autore) come protagonista “umano”. Jack è uno degli abitanti di Clover Grove, sempre affettuoso e generoso verso tutti, al punto da ispirare anche gli altri. 19 – Harriet the Spy

Serie animata prodotta da Jim Henson Studios, protagonista è Harriet undicenne, aspirante scrittrice, sempre curiosa di tutto e questo per lei vuol dire spiare chiunque.

Serie animata prodotta da Jim Henson Studios, protagonista è Harriet undicenne, aspirante scrittrice, sempre curiosa di tutto e questo per lei vuol dire spiare chiunque. 19 – The Line

Affiancato anche da un podcast, un documentario sul significato della guerra a partire dal caso del 2018 in cui un gruppo di Navy SEAL ha accusato il loro capo Eddie Gallagher, di crimini di guerra.

Affiancato anche da un podcast, un documentario sul significato della guerra a partire dal caso del 2018 in cui un gruppo di Navy SEAL ha accusato il loro capo Eddie Gallagher, di crimini di guerra. 26 – ‘Twas the Fight Before Christmas

Si respira spirito natalizio, in questo documentario sul caso di Jeremy Morris, avvocato, amante del Natale che viene accusato dall’associazione dei vicini di aver violato le regole del vicinato con la sua ossessione per le feste.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 4,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. Da poco è stato annunciato che prossimamente la piattaforma arriverà su Sky Q.