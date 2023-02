Il mese di marzo 2023 su Apple Tv+ è decisamente interessante con l’arrivo della terza stagione di Ted Lasso che ci farà compagnia per ben 12 settimane e per la miniserie all star Extrapolation dedicata ai cambiamenti climatici, tra i protagonisti Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Daveed Diggs, Edward Norton, Diane Lane, Yara Shahidi. Non solo serie tv per Apple Tv+ il 3 marzo arrivano nuovi episodi di The Problem with Jon Stewart in cui vengono affrontati diversi problemi della contemporaneità. Il 24 marzo debutta My Kind of Country un talent musicale sul mondo del country. Taron Egerton è il protagonista del film Tetris disponibile dal 31 marzo.

Apple Tv+ Marzo 2023 le novità del mese

Mercoledì 15 Marzo debutta la terza stagione di Ted Lasso con il primo di nuovi 12 episodi della serie. Il Richmond è stato promosso in Premier League e per tutti sarà la vittima sacrificale della stagione. Intanto Nate diventa allenatore del West Ham e Ted promuove Roy Kent ad assistente allenatore insieme a Beard. Rebecca si concentra su come riuscire a sconfiggere Rupert e Keeley cerca di diventare il capo della sua agenzia di pubbliche relazioni.

Venerdì 17 marzo debutta Extrapolations – Oltre il limite, miniserie antologica con 8 episodi collegati tra loro, creati da Scott Z. Burns (“Contagion”, “Una scomoda verità”, “The Report”), dopo i primi 3 episodi la serie proseguirà con un episodio a settimana. La serie è ambientata in un futuro in cui gli effetti del cambiamento climatico hanno stravolto la vita e saranno raccontati attraverso 8 storie. Nel ricco cast troviamo tra gli altri Sienna Miller, Matthew Rhys, David Schwimmer, Meryl Streep, Marion Cotillard, Diane Lane e tanti altri ancora.

Mercoledì 29 marzo arriva la prima stagione di The Big Door Prize tratta dal romanzo di M.O. Walsh con al centro una storia ambientata in una cittadina dove in un alimentari appare una misteriosa macchina che promette di svelare le potenzialità di ciascuno. A guidare il cast Chris O’Dowd.

Apple tv+ le serie tv che proseguono a Marzo 2023

Nel corso del mese di marzo proseguono e in molti casi, terminano, le serie tv iniziate nei primi due mesi del 2023. In particolare è da segnare sul calendario la data del 17 marzo quando terminerà la quarta stagione di Servant che è anche la conclusione della serie tv prodotta da M. Night Shyamalan. Il 24 marzo ci saranno 3 finali di stagione Truth Be Told 3, Dear Edward 1 e Shrinking 1, mentre il 31 marzo finirà Liaision il thriller francese con Vincent Cassell ed Eva Green. Proseguirà fino al 7 aprile invece Hello Tomorrow.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 6,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.