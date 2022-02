Cosa c’è in streaming su Apple Tv+ a Marzo 2022? Un mese particolarmente ricco, ogni venerdì arriva qualcosa di nuovo sia per le serie tv già iniziate nei mesi scorsi che stanno per finire come Servant o The Afterparty, sia per le tante novità. Ogni settimana inizia una serie tv diversa, tra le più attese sicuramente We Crashed con Anne Hathaway e Jared Leto che racconta la storia di We Work e Gli Ultimi Giorni di Tolomeo Grey con Samuel L. Jackson.

Apple Tv+ Marzo 2022 le nuove serie tv del mese

Venerdì 4

Central Park s.2B, primi tre episodi poi altri 5 fino all’8 aprile; la famiglia Tillerman continua a prendendosi cura del parco più famoso del mondo in questa serie animata prodotta da 20th Television e creata da Loren Bouchard, insieme a Josh Gad e Nora Smith.

Venerdì 11

Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, miniserie in sei episodi, disponibili i primi 2 episodi poi rilascio settimanale; con Samuel L. Jackson tratta dal romanzo di Walter Mosley, racconta la storia di Tolomeo un uomo malato dimenticato dalla sua famiglia, dai suoi amici e persino da se stesso. Improvvisamente lasciato senza il suo fidato assistente viene assegnato alle cure dell’adolescente orfana Robyn che attraverso un metodo sperimentale lo aiuta a recuperare i suoi ricordi.

Le Avventure di Snoopy (animazione)

Venerdì 18

We Crashed, miniserie in 8 episodi subito i primi 3 poi uno a settimana; con Jared Leto e Anne Hathaway è basata sul podcast di successo di Wondery “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”. La miniserie è ispirata a fatti realmente accaduti e racconta la storia di WeWork uno spazio di co-working cresciuto esponenzialmente per poi crollare improvvisamente in meno di un anno. Cos’è successo?

Venerdì 25

Pachinko s.1, primi 3 episodi poi settimanale (fino al 29 aprile); basata sull’omonimo romanzo, recitata in inglese, giapponese e coreano, al centro le vicende di una famiglia di immigrati coreani attraverso quattro generazioni, capaci di abbandonare la loro patria per inseguire il successo ma soprattutto per sperare di sopravvivere.

Apple Tv+ Marzo 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Nel corso del mese di Marzo 2022 sono diverse le serie tv che proseguono ogni venerdì nel classico appuntamento settimanale della piattaforma. In alcuni casi arrivano anche i finali di stagione di queste serie. Vediamo quali sono:

4 – The Afterparty , ultimo episodio: scopriremo così finalmente chi è il colpevole di questa comedy in giallo;

, ultimo episodio: scopriremo così finalmente chi è il colpevole di questa comedy in giallo; 18 – Suspicion , ultimo episodio della serie con Uma Thurman

, ultimo episodio della serie con Uma Thurman 25 – Servant, ultimo episodio della terza stagione dell’inquietante horror

ultimo episodio della terza stagione dell’inquietante horror Ogni venerdì prosegue Scissione

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 4,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. Dal dicembre 2021 l’app di Apple Tv+ è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.