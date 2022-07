Apple Tv+ le serie tv di Luglio 2022: Trying 3, Black Bird

Appuntamento mensile con il calendario delle serie tv rilasciate su Apple Tv+. Diversi i titoli in arrivo anche a luglio sulla piattaforma streaming di Apple, senza dimenticare tutti i titoli iniziati nei mesi scorsi e che proseguiranno nelle prossime settimane. A Luglio su Apple Tv+ ci avvolgeranno le atmosfere del thriller con Black Bird e Surface, ma c’è spazio anche per il delicato amore familiare di Trying e il suo gusto londinese della vita. Ma vediamo nel dettaglio tutto quello che arriva segnalando anche i prodotti per bambini.

Apple Tv+ Luglio 2022 le novità del mese

L’8 Luglio Apple Tv+ pensa ai bambini con Anatra e Oca la serie ispirata ai libri di Tad Hills, una serie che celebra l’amicizia unica di Anatra e Oca, due migliori amici pennuti che battibeccano continuamente, fino a quando non scoprono che abbracciare e apprezzare le reciproche differenze può aiutarli a escogitare idee completamente nuove per risolvere le sfide quotidiane, grandi e piccole. Lo stesso giorno debutta con i primi 2 episodi, la miniserie Black Bird, thriller psicologico ricco di suspense, sviluppato e prodotto da Dennis Lehane, adattamento del libro “In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption” scritto da James Keene e Hillel Levin. Al centro la storia di un ragazzo, figlio di un poliziotto, che finisce in carcere cui viene data la possibilità di uscire se riesce a diventare amico e carpire i segreti di un killer.

Il 22 Luglio arriva Un Passo alla Volta – Best Foot Foward, commedia live-action per ragazzi basata sul libro “Just Don’t Fall” dell’atleta paralimpico, autore, speaker motivazionale e comico, Josh Sundquist. Al centro la storia del dodicenne Josh Dubin nel momento in cui entra a scuola, dovendo affrontare nuove sfide come convincere gli altri a non soffermarsi sulla sua protesi alla gamba. Ad aiutarlo, oltre ai genitori, i suoi migliori amici Kyle e Gabriella.

Sempre il 22 luglio debutta con i primi 2 episodi, la terza stagione di Trying delizioso dramedy britannico che racconta la storia di una coppia che cerca di avere un figlio. Dopo i tentativi delle prime due stagioni, decidono di passare all’adozione con tutte le difficoltà di vedere la propria vita passata al microscopio. I due ottengono così una bambina che però ha un fratello da cui non vorrebbe separarsi, nella terza stagione affrontano le difficoltà di ritrovarsi all’improvviso con due bambini cercando a tutti i costi di mantenerli nonostante la diffidenza dei servizi sociali.

Venerdì 29 Luglio debutta i primi 3 episodi (su 8) del thriller Surface con Gugu Mbatha-Raw nei panni di Sophie, una donna che ha perso gran parte della memoria a seguito di un trauma cranico ritenuto il risultato di un tentativo di suicidio. Cercando di rimettere insieme la sua vita, Sophie inizia a chiedersi se quella che le hanno raccontato è davvero la verità. Un thriller sexy e raffinato che porta a chiedersi cosa potrebbe succedere se un giorno ti svegliassi e non conoscessi i tuoi segreti?

Apple tv+ le serie tv che proseguono a luglio

Come ogni mese oltre alle novità, anche a luglio ogni venerdì ci sono delle serie tv che proseguono iniziate nelle settimane precedenti. Infatti fin dal suo esordio Apple Tv+ non ha seguito le altre piattaforme nella corsa alle “maratone” preferendo il rilascio settimanale degli episodi. Una scelta legata anche al fatto di avere solo produzioni originali e di rilasciarne non più di 3/4 al mese. Grazie al rilascio settimanale degli episodi, c’è sempre una novità da vedere su Apple Tv+. Nel corso del mese di luglio così proseguono:

Physical s.2 la storia di Sheila e il suo sogno di sfondare con il culto del corpo, del benessere e dell’aerobica, nuove sfide per l’aspirante imprenditrice che deve fare anche i conti con una difficile situazione a casa, ma soprattutto con un disturbo dell’alimentazione.

s.2 la storia di Sheila e il suo sogno di sfondare con il culto del corpo, del benessere e dell’aerobica, nuove sfide per l’aspirante imprenditrice che deve fare anche i conti con una difficile situazione a casa, ma soprattutto con un disturbo dell’alimentazione. For all Mankind s.3: space opera di Ronald D. Moore che arriva agli anni ’90 per raccontare la corsa a Marte.

s.3: space opera di Ronald D. Moore che arriva agli anni ’90 per raccontare la corsa a Marte. Loot s.1: Molly è una ricca divorziata che dopo aver perso il marito, con un conto in banca da 87 miliardi di dollari, decide di rimettersi in gioco e inizia a lavorare in una no profit che non sapeva di avere.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 4,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. Dal dicembre 2021 l’app di Apple Tv+ è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.