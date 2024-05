Maurizio Lastrico, Francesco Montanari, Pietro Sermonti e Matteo Martari sono quattro amici quarantenni alle prese con un mondo in cui pregiudizi e mascolinità tossica sono sempre più evidenti e richiedono cambiamenti, che non sempre sono semplici…

Netflix Italia racconta i Maschi veri: questo è il titolo della nuova serie comedy in otto episodi annunciata oggi, mercoledì 29 maggio 2024, le cui riprese sono appena cominciate e la cui distribuzione è prevista nel 2025. Una commedia contemporanea che esplorerà con ironia l’universo maschile e che nasce dalla serie omonima spagnola Machos Alfa, presente anch’essa nel catalogo di Netflix.

La trama di Maschi veri

La serie vede protagonisti quattro uomini, tutti sulla quarantina: Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti). Quattro amici che, in un mondo che prova a cambiare verso la parità sociale e di genere, si ritrovano, loro malgrado, ad affrontare i propri pregiudizi, i paradigmi della “mascolinità tossica” e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione. Da sempre legati al loro status di maschi alfa, i quattro amici dovranno improvvisamente riscoprire il loro posto nella società e nelle dinamiche di coppia, senza perdere, nel frattempo, loro stessi.

Il cast di Maschi veri

La versione italiana della serie può vantare un cast di tutto rispetto: Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti saranno i quattro protagonisti del racconto. Al loro fianco, Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli, Corrado Fortuna e Nicole Grimaudo.

A scrivere gli otto episodi Furio Andreotti, Giulia Calenda (entrambi autori di “C’è ancora domani” e, per la tv, Petra) e Ugo Ripamonti (Il clandestino). Alla regia Matteo Oleotto e Letizia Lamartire; a produrre Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay.

Machos Alfa, la serie spagnola

Come detto, Maschi veri è il remake italiano di Machos Alfa, serie originale spagnola di Netflix distribuita dalla piattaforma dal 2022. La serie segue le vicissitudini di quattro amici, ognuno in una fase distinta della propria vita e di fronte alla consapevolezza che i privilegi di maschi eterosessuali di cui hanno goduto fino ad ora stanno svanendo. Nel corso degli episodi cercano dunque di accantonare la mascolinità tossica di cui sono stati spesso inconsapevoli portatori, abbracciando una nuova filosofia di vita che, però, non sempre è facile da applicare.

La serie, che è stata creata dai fratelli Alberto e Laura Caballero, è attualmente composta da due stagioni da dieci episodi ciascuno, ma Netflix Spagna l’ha già rinnovata per una terza stagione, le cui riprese sono cominciate nel marzo scorso.