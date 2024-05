Anticipazioni della puntata de La Promessa di giovedì 30 maggio 2024, alle 14:55 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 30 maggio 2024: Ramona sta male, una speranza per Salvador

Jana assiste Ramona

Jana trova Ramona in condizioni pietose, e decide che l’assisterà il più possibile con l’aiuto di Maria (Sara Molina). Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores Sandoval) intanto trovano una soluzione per condividere la stanza con Don Carlos (Ramón Ibarra).

L’operazione per Salvador

Arriva una notizia dolceamara: Salvador (Mario García) potrebbe riacquistare la vista sottoponendosi a una operazione che però sembra essere molto costosa. Nel frattempo Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martín) si prodigano a difendere Martina (Amparo Piñero) con i suoi genitori Margherita e Fernando (Javier Collado), che continuano a maltrattarla.

Petra in difesa del fratello

Feliciano continua a ricevere solo disprezzo dal resto della servitù, ma dopo un piccolo incidente Jana capisce che non è giusto prendersela con lui perché è il fratello di Petra (Marga Martinez). Quest’ultima, vedendo le umiliazioni che subisce il fratello, si lamenta con Don Romulo (Joaquín Climent) e Donna Pia (María Castro), ma visto che loro non intendono cambiare la situazione, decide di insegnare lei stessa tutto quel che sa del mestiere al ragazzo.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.