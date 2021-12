Cosa vedere a gennaio 2022 su Apple Tv+? Dopo un periodo di pausa a dicembre che ha visto terminare serie tv come The Morning Show, Dickinson, Invasion, Swagger e Acapulco, Apple Tv+ torna a portare nuovi contenuti ai propri abbonati con l’attesa terza stagione di Servant e la novità The Afterparty che mixa comedy e thriller. Ma vediamo nel dettaglio il mese di gennaio di Apple Tv.

Apple Tv+ Gennaio 2022 le nuove serie tv

A dicembre Apple Tv+ non ha rilasciato nessuna nuova serie tv lasciando terminare i titoli già iniziati, così a gennaio è tempo di ripartire con nuove serie tv senza però che ce ne siano altre che devono proseguire o terminare.

21 Venerdì – Servant terza stagione, episodi settimanali

Torna la serie tv creata da Tony Basgallop prodotta e diretta da M. Night Shyamalan, già rinnovata per una quarta e ultima stagione. Servant riparte tre mesi dopo la seconda stagione, a casa dei Turner le cose sembrano tranquille, Dorothy e Sean si godono Jericho, Julian ha una nuova fidanzata e Leanne è tornata a casa. Ma presto dovranno pagare il prezzo del ritorno di Jericho mentre Leanne minacciata dal culto cerca di proteggere la famiglia. Come sempre bisogna fare attenzione a quello che si desidera.

28 Venerdì – The Afterparty prima stagione, primi 3 episodi poi appuntamento settimanale

Un giallo – comedy creato da Chris Miller e prodotto insieme a Phil Lord, The Afterparty racconta di una festa dove si ritrova un gruppo di vecchi e amici del liceo, quando improvvisamente uno di loro muore, si ritrovano tutti coinvolti nelle indagini. In ognuno degli 8 episodi previsti i diversi personaggi racconteranno la loro versione di quanto successo quella notte.

Apple Tv+ oltre le serie tv

Non solo serie tv. Anche su Apple Tv+ ogni mese arrivano film, show, programmi per bambini, come sempre si tratta di prodotti originali, inediti e creati per la piattaforma. A gennaio è molto atteso il film The Tragedy of Macbeth con Denzel Washington e Frances McDormand, diretto da Joel Coen, basato sull’opera di Shakespeare, in arrivo il 14. Il 12 gennaio, invece, arriva un nuovo podcast originale di Apple Tv Wild Things: Sigfried & Roy dedicato alla storia del duo di illusionisti tedeschi.

Il 7 gennaio arriva la serie animata per ragazzi El Deafo che racconta la storia di Cece (doppiata in originale dall’attrice sorda Lexi Finigan) una ragazzina che perde l’udito ma scopre il suo animo da super-eroina dando vita al suo alter ego El Deafo.

Apple Tv+ 3 serie tv da recuperare a gennaio 2022

Se vi siete appena avvicinati ad Apple Tv+ magari perchè avete scoperto l’app su Sky Q, vi consigliamo 3 serie tv da scoprire all’interno della piattaforma, oltre a consigliarvi di recuperare Servant in tempo per la terza stagione perchè il thriller – horror di M. Night Shyamalan con episodi da 30 minuti, è un prodotto da non perdere.

Ted Lasso (due stagioni): una commedia intelligente sul calcio come metafora della vita, con al centro un ex allenatore di football che trova una nuova vita a Londra allenando una squadra di calcio attraverso lezioni di vita più che di tattica.

(due stagioni): una commedia intelligente sul calcio come metafora della vita, con al centro un ex allenatore di football che trova una nuova vita a Londra allenando una squadra di calcio attraverso lezioni di vita più che di tattica. Invasion (una stagione): conclusa da poco, racconta la storia di un’invasione aliena da un punto di vista globale con reazioni e paure di diversi paesi del mondo.

(una stagione): conclusa da poco, racconta la storia di un’invasione aliena da un punto di vista globale con reazioni e paure di diversi paesi del mondo. Truth Be Told (due stagioni): serie semi-antologica con la protagonista Poppy Parnell interpretata da Octavia Spencer, che si occupa di podcast true crime e torna ogni stagione per raccontare un caso diverso.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 4,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. Dallo scorso mese di dicembre l’app di Apple Tv+ è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.