La parata di star di Apple Tv+ a Dicembre 2022 prosegue con l’arrivo di Will Smith protagonista di Emancipation film in cui interpreta un uomo scappato dalla schiavitù. Nel mondo delle serie tv, che poi quello che più ci interessa, a Dicembre Apple vede l’arrivo di due nuovi titoli, due seconde stagioni Slow Horses e Little America, ma è un mese carico di serie tv iniziate nelle settimane precedenti e che proseguono ogni venerdì.

Apple Tv+ Dicembre 2022 le novità del mese

Il mese di dicembre 2022 inizia benissimo su Apple grazie alla seconda stagione di Slow Horses, dal 2 dicembre, spy drama con una banda di agenti dell’MI5 emarginati dai vertici e bistrattati dal loro capo, Jackson Lamb brillante ma irascibile. In questa seconda stagione due casi apparentemente paralleli finiranno per intrecciare le vite dei nostri agenti.

A quasi di due anni di distanza dalla prima stagione, torna l’antologia Little America (tutti gli episodi disponibili dal 9 dicembre) ispirata dalle storie vere raccolte da Epic Magazine di immigrati negli Stati Uniti. Sviluppata da Lee Eisenberg, Emily Gordon e Kumal Nanjiani, la seconda stagione è composta da 8 nuovi episodi da circa 30 minuti, ciascuna con una storia diversa commovente, drammatica, divertente, carica di speranza. Il 9 dicembre arriva anche la seconda stagione della serie per ragazzi e famiglie Puppy Place.

Apple tv+ le serie tv che proseguono a Dicembre

Dopo le diverse partenze di serie tv tra ottobre e novembre, a Dicembre sono diverse le serie tv che proseguono o terminano su Apple Tv+, visto che la piattaforma continua nella sua politica di rilascio settimanale degli episodi per gran parte delle serie tv. Il 16 dicembre terminano Acapulco s.2 e la prima stagione di Shantaram. Inoltre proseguono ogni venerdì la terza stagione di Mythic Quest, la seconda di The Mosquito Coast e la prima stagione di Echo 3.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 4,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. Dal dicembre 2021 l’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.