Prosegue la ricca estate di Apple Tv+ che grazie alla strategia del rilascio settimanale ha almeno 4-5 nuovi episodi ogni settimana e 2-3 titoli al mese. Luglio non è da meno e tra conclusioni di Trying e La Storia di Lisey e serie tv che proseguono come Central Park, Physical e Home Before Dark, arrivano anche tre novità tra cui la docuserie legata al mondo della musica, Watch the Sound with Mark Ronson.

E a proposito di musica, il 16 luglio arrivano i primi due episodi di Schmigadoon! una commedia musicale in cui i due protagonisti, interpretati da Cecily Strong e Keegan-Michael Key, cercando di ritrovare la passione di un tempo, partono per un viaggio zaino in spalla e si ritrovano in una strana cittadina in cui tutti cantano come in un musical anni ’40. Resteranno intrappolati e solo dopo aver trovato il vero amore potranno lasciare la città. Straordinario il cast che oltre ai protagonisti prevede Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Dove Cameron, Ariana DeBose, Fred Armisen, Jaime Camil, Jane Krakowski, Martin Short.

Grande attesa anche per la seconda stagione di Ted Lasso, sorpresa del 2020 vincitore di diversi premi e che racconta con garbo e una forte dose di entusiasmo e ottimismo, la storia di un allenatore americano di football che si ritrova catapultato nel mondo del calcio e della Premier League inglese. Non mancheranno le sfide per il personaggio di Jason Sudekis anche in questa seconda stagione.

Il calendario delle serie tv a Luglio su Apple Tv+

N.B.: Apple Tv+ è una piattaforma a pagamento ha un costo mensile di 4,99€ con 7 giorni di prova gratuita, disponibile su dispositivi apple, su browser, Fire Stick Tv e alcune Smart Tv.