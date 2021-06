Apple Tv+ presenta i titoli del 2021 con le prime immagini di Foundation, The Mornig Show 2 e Ted Lasso 2

Apple Tv+ cede alla tentazione dei video auto-celebrativi in cui mostrare i titoli in arrivo nei prossimi mesi e quelli già presenti sulla propria piattaforma. Tutti prodotti originali, sia film che serie tv, disponibili solo e soltanto su Apple Tv+ un servizio presente in oltre 100 paesi (Italia inclusa) e che non è disponibile solo per i clienti Apple visto che l’app è anche su Fire Stick Tv, PlayStation, XBox e le principali Smart Tv.

Mantenendo fede alle sue origini, film e serie tv Apple proseguono nella raccolta di star sia dietro che davanti la macchina da presa con una collezione che assomiglia più a un album di figurine. Basti pensare che da venerdì 4 giugno è iniziata una miniserie La Storia di Lisey – Lisey’s Story tratta dal romanzo di Stephen King scritta da lui stesso, interpretata da Julianne Moore e Clive Owen. Ma lasciamo spazio alle immagini con il video sottotitolato in italiano dei titoli in arrivo.

Oltre a mostrarci quanto già presente da Trying ai tanti film originali della piattaforma, Apple Tv+ ci offre anche le prime immagini delle nuove stagioni di serie tv molto attese come The Morning Show e Ted Lasso con quest’ultima che debutterà il 23 luglio. Mentre per la seconda stagione della serie tv con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon ci sarà probabilmente da attendere ancora ma visto che il titolo del video è “Estate 2021 e oltre” magari riusciremo a vederla entro la fine dell’anno. Il ritardo nel rilascio della seconda stagione è stato causato dal Covid-19, la pandemia ha infatti dapprima bloccato la produzione poi ha spinto gli sceneggiatori a riscrivere gli episodi non potendo non inserire il tema in una serie tv che parla di attualità.

Tra i titoli delle prossime settimane presenti nel video, troviamo Home Before Dark 2 che debutta l’11 giugno (ricordiamo che Apple Tv usa la formula del rilascio settimanale degli episodi), il 18 giugno è la volta di Physical con Rose Byrne ambientata negli anni ’80 con al centro l’aerobica, il 16 luglio arriverà Schmigadoon! con al centro una coppia intrappolata in una cittadina in cui tutti cantano come nei film del passato e il 6 agosto Mr. Corman con Joseph Gordon-Levitt.

Nel video possiamo scorgere anche le prime immagini di Foundation attesa serie tv tratta dal mondo di Isaac Asimov, Invasion una serie su un’invasione aliena di Simon Kinberg e David Weil, The Shrink Next Door con Paul Rudd e Will Ferrell, ma anche delle nuove stagioni di See e Truth Be Told.