È arrivato oggi al Tg2 il nuovo direttore Antonio Preziosi. Così questa sera, nell’edizione delle 20:30, è stato trasmesso il messaggio d’ingresso registrato da Preziosi nel giorno del suo insediamento.

“Un Tg2 davvero al servizio delle telespettatrici e dei telespettatori” ha esordito il neo direttore della testata. “È questo l’impegno che desidero assumere con voi nel giorno in cui inizia il mio lavoro alla guida di questa testata storica e prestigiosa del servizio pubblico” ha spiegato Preziosi.

“Mi sento grande responsabilità in questo momento” – dichiara il neo direttore del Tg2 – “ma mi sostiene la forza di una straordinaria redazione”. Poi Antonio Preziosi ha spiegato come intende disegnare il telegiornale da lui diretto a partire da oggi: “Un tg plurale, aperto al nuovo e al futuro, capace di raccontare i temi, le sfide, le luci e le ombre del nostro presente”.

Preziosi prosegue: “Un tg completo, immediato, rigoroso, con una cifra di chiarezza nel racconto dei fatti. Un tg credibile, aperto all’innovazione e pronto ad affrontare la sfida del domani. Sensibile alle esigenze dei più giovani, al ruolo delle donne, contro ogni discriminazione. Attenti ai grandi temi: il lavoro, l’impresa, la sicurezza, la salute”.

Con questo messaggio trasmesso nell'edizione delle 20:30, Antonio Preziosi si è insediato oggi alla direzione del #Tg2. pic.twitter.com/Ruwmg2RHhE — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) May 31, 2023

“Un tg insomma che racconti l’Italia e il mondo, con uno sguardo rivolto alle istituzioni europee e al ruolo dell’Italia in Europa. Questo è l’impegno con voi per il nostro Tg2” ha concluso Antonio Preziosi, dopo aver indicato le priorità del suo telegiornale. Se oggi al Tg2 è avvenuto l’insediamento di Preziosi alla direzione, sabato dovrebbe essere il turno di Gian Marco Chiocci al Tg1.

L’ex direttore dell’Adnkronos è atteso, infatti, per il 3 giugno a Saxa Rubra per l’insediamento, stando a quanto riportato da La Stampa. Anche nel suo caso arriverà un discorso, come fece fra l’altro Monica Maggioni, che ancora oggi guida il telegiornale e precederà dunque Chiocci nel nuovo ruolo che ricoprirà dal prossimo sabato?