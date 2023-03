Sono stati sei i mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello VIP per Antonino Spinalbese. Una lunga avventura che ora, da ex gieffino vip, si gode più lontano dalle telecamere che lo hanno seguito e inseguito 24 ore su 24 fra liason sbocciate e affievolite, litigate all’ordine del giorno, amicizie e risate. Antonino oggi è stato ospitato nello studio di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Prima di riportare le sue parole su come il suo GF VIP, iniziamo da quanto ha dichiarato riguardo il suo privato.

Antonino Spinalbese ricorda suo padre: “Lui era come me, sorrideva”

Antonino, con delicatezza ricorda suo padre, morto suicida:

Andavo al liceo, studiavo psicologia. Mio padre, abitando a Parma, ha passato un periodo nero, quando l’economia in Italia non funzionava e lui, essendo imprenditore, ne risentiva. Era lontano dai suoi figli, poi ha avuto un altro figlio ma anche con lui non c’è stato modo di vedersi. Ho scoperto dopo che era caduto in depressione. La cosa che mi ha sempre toccato è stato vedere casa sua, in una zona di campagna, sulla neve, da solo e abbandonato a se stesso. Non lo auguro a nessuno. Non l’ho mai voluto accettare, l’ho accettato riflettendo all’interno della casa. La cosa che fa più male è che nella vita si può superare qualsiasi cosa ma serve sempre una mano, e lui non l’ha trovata da nessuno.

Sempre a proposito di suo padre, Antonino sottolinea le somiglianze con lui: “eravamo una squadra, una coppia, e fa specie di non farne più parte. Mi sono sentito in colpa. Per quanto possa lavorarci, è una colpa che mi porterò tutta la vita. Cerco di pensare l’opposto ma obiettivamente non mi nascondo dietro un dito. Ero adolescente, pensavo a tutt’altro. Lui era come me, sorrideva, quindi era difficile capire il suo stato d’animo. Era impossibile capire la sua sofferenza“.

Antonino e il rapporto con la sua ex Belen Rodriguez: “Legato a nostra figlia”

In un primo momento abbiamo conosciuto Antonino per essere stato il fidanzato di Belèn Rodriguez. Dalla loro storia è nata una bambina, Luna Marì. Antonino non ha mai nascosto l’amore per sua figlia nonché l’affetto rimasto intatto per Belen. Lo conferma a Silvia Toffanin:

Ero innamorato di Belen e mantengo un bellissimo ricordo, cerco di pensare sempre positivo. Ho solo immagini bellissime che cercherò di far vivere a mia figlia un giorno. Tengo i ricordi brutti per me e non ho altro di divulgare in negativo, anche perché per la madre di mia figlia sarebbe un controsenso. Prima di entrare nella Casa l’ho avvisata. Credo che lei era preoccupata per il distacco che poi è avvenuto, alla fine, con mia figlia, quindi questo le fa onore, assolutamente.

Dunque ad oggi il rapporto tra Belen e Luna Marì è legato solo a Luna Marì: “Soprattutto per via dei nostri caratteri particolari. Siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in maniera sbagliata. All’inizio ero un po’ preoccupato per mantenere un rapporto, più che un rapporto un legame.”

Proprio pochi giorni fa Antonino ha potuto riabbracciare sua figlia: “Appena sono uscito dalla casa ha capito che io le voglio bene, e quindi è fortunata. Credo che più passi il tempo più il nostro rapporto andrà a migliorare” e ancora “Pensavo non soffrisse così tanto il distacco, ma invece si ricorda di me. L’abbraccio è stato particolare. Cercavo di capire se si stesse davvero ricordando di me. Ero sorpreso, è il ricordo più bello da quando l’ho avuta. Sono davvero tanto fortunato, è esattamente quello che ho sempre desiderato, avere una figlia femmina tenera, e lei lo è“.

Antonino e Ginevra Lamborghini insieme dopo il Grande Fratello VIP? “Con lei è possibile sperare in qualcosa di duraturo”

Arriviamo dunque all’oggi, all’Antonino che ha vissuto il Grande Fratello VIP a pieno. Con l’uscita dalla porta rossa, il concorrente si porta via anche un bel rapporto nato con Ginevra Lamborghini. Nella casa i due hanno cercato di trattenere le emozioni più forti, pur lasciandosi andare alle tenerezze. Nella sera dell’uscita di Antonino dalla casa, all’incontro in studio Ginevra e Antonino si sono baciati (come abbiamo avuto modo di raccontarvi). Ma qual è la situazione tra i due oggi?

Sicuramente Ginevra oltre a essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza. Mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino estetico, questo era un po’ il mio difetto. Ginevra è assolutamente una bellissima ragazza ma mi ha colpito per la sua purezza, questa è la verità, quindi vorrei riuscire a capire se smettendo di pensare semplicemente all’estetica io riesca a rendere un rapporto continuo e duraturo. Non provo ancora l’innamoramento, ma adesso sto conoscendo anche me. Amare significa non dover chiedere e quindi adesso mi è un po’ difficile. Voglio provare ad avere un rapporto veramente legato alla persona più che altro, e credo che con lei è possibile assolutamente sperare in un qualcosa di duraturo. me lo auguro!

