Antonino Spinalbese è un concorrente del ‘Grande Fratello Vip 7‘. Ha fatto il proprio ingresso durante la prima puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 19 settembre 2022.

È nato a La Spezia il 1° febbraio 1995, ha 27 anni. È stato un hairstylist, mentre oggi è imprenditore creativo ed è balzato alle cronache rosa per esser stato l’ex fidanzato della showgirl Belen Rodriguez con cui ha avuto una figlia, Luna Marie.

Nel filmato di presentazione dice:

“Sono molto ambizioso, un pazzo, un sognatore, un’anima libera. Mi piace in assoluto sedurre, da morire. E’ proprio una competizione, una gara, sono attratto dal mondo femminile. Prima di diventare parrucchiere ho fatto qualunque cosa: il cameriere, il giardiniere, lo sgombero di cantine e solai.”

La storia con Belen Rodriguez:

“Il mondo del parrucchiere mi ha portato ad un incontro fatale. Abbiamo avuto una storia di due anni e mezzo, sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e nemmeno lei con la mia. Le storie finiscono però abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia Luna Marie. E’ la mia ancora per tutto, il lato positivo in ogni cosa. Lo so che molti di voi penseranno “Eccolo, è arrivato l’ex” ma spero di far cambiare idea a qualcuno. C’è una frase che dice “solo gli scemi non cambiano idea”, quindi o siete tutti scemi o sono io lo scemo“.

Al momento Antonino Spinalbese è single, ma non esclude nuovi possibili incontri nella casa:

“Sto benissimo da solo. Se dovesse arrivare qualcuna spero che non mi limiti in nulla“.

Ed è sicuro di sè:

“Se mi applico, vinco il Grande Fratello, se invece non mi applico lo vinco lo stesso“.