Un nuovo personaggio femminile sta per fare il suo debutto su una piattaforma: è la protagonista di Antonia, la nuova serie tv originale di Prime Video, che racconta le vicissitudini di una giovane donna alle prese con un periodo di crisi della propria esistenza e della scoperta di essere affetta da una malattia cronica che, però, diventa occasione per scoprire qualcosa di più su sé stessa. Curiosi di conoscere Antonia? Proseguite nella lettura!

Quando esce Antonia?

La serie tv è disponibile su Prime Video da lunedì 4 marzo 2024, quando sono caricati tutti gli episodi della prima stagione.

Antonia serie tv, la trama

(Chiara Martegiani) è una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Dopo aver lasciato la sua famiglia poco più che adolescente, ha trovato una sorta di equilibrio a Roma, una giungla urbana ed emotiva perfetta per integrarsi senza dover fornire troppe spiegazioni.

Ma al suo 33esimo compleanno, il suo piano di difesa fallisce: litiga con tutti, viene licenziata e finisce in ospedale, dove scopre di avere l’endometriosi, malattia cronica che, senza che Antonia se ne rendesse conto, ha influenzato tutta la sua vita. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà però un’occasione per conoscersi e smettere di scappare, iniziando ad affrontare i nodi della sua vita.

Antonia serie tv, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione della serie sono sei, ciascuno della durata di circa 30 minuti.

Antonia serie tv, il cast

Antonia, le foto della nuova serie tv di Prime Video Guarda le altre 18 fotografie → Il cast della serie tv è capitanato da Chiara Martegiani, attrice e sceneggiatrice vista in tv in alcune puntata di Propaganda Live, in cui ha realizzato con il compagno ed attore Valerio Mastandrea (qui anche supervisore creativo) “Resti a casa”, sit-com legata al periodo della pandemia. Nel cast anche Leonardo Lidi, visti di recente in Everybody Loves Diamond, sempre su Prime Video e Barbara Chichiarelli, già vista in Corpo Libero.

Chiara Martegiani è Antonia;

è Antonia; Valerio Mastandrea è Manfredi;

è Manfredi; Barbara Chichiarelli è Radiosa;

è Radiosa; Leonardo Lidi è Marco;

è Marco; Emanuele Linfatti è Michele;

è Michele; Chiara Caselli è Deanna;

è Deanna; Hildegard Lena Kuhlenberg è Gertrud;

è Gertrud; Tiziano Menichelli è Nico.

Antonia serie tv, regista

Alla regia della comedy c’è Chiara Malta, già dietro la macchina da presa di “Simple Women” e del lungometraggio d’animazione “Linda veut du poulet”. “Bisognava partorire Antonia, insieme ad Antonia”, ha detto. “Chiara Martegiani

doveva essere una protagonista al quadrato. Artefice sulla scena della sua vita, e insieme a me sul set della serie. La maggior parte delle scelte dovevano essere condivise. (…) Il corpo femminile è impegnaIvo e impone delle scelte. Un corpo che per secoli abbiamo subito e che non è sempre facile da raccontare. L’endometriosi, come la menopausa, sono ancora temi scomodi per la società, nient’affatto glamour. Travestiti o tollerati non hanno ancora veramente trovato diritto di cittadinanza sullo schermo. (…) Ho cercato di raccontare tutti i personaggi con una buona dose di tenerezza e autoderisione, come in ogni buona commedia. Metterli in un contesto artefatto avrebbe rischiato la caricatura e impedito la poesia”.

Antonia serie tv, sceneggiatori e produttori

Antonia è stata scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi (Le fate ignoranti-La serie) e dalla stessa Chiara Martegiani; Valerio Mastandrea è invece il supervisore creativo. La serie tv è prodotta da Fidelio e Groenlandia in collaborazione con Prime Video e Rai Fiction.

Antonia serie tv, dov’è stato girato?

Il set della serie è stato allestito a Roma. La regista ha rivelato che il teatro di posa in cui sono stati allestiti gli studi medici e casa di Gertrud è in realtà un appartamento a Piazza Vittorio.

Antonia su Prime Video

È possibile vedere Antonia solo in streaming su Prime Video. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno.