Recentemente, ci siamo divertiti a viaggiare nel tempo, provando ad elencare tutte le volte in cui Rai e Mediaset si sono ricorse a vicenda, provando a realizzare le loro risposte a programmi di successo già esistenti, alla luce soprattutto dell’annuncio ufficiale dello spin-off di Io Canto, dal titolo Io Canto Senior.

Antonella Clerici, attualmente al timone della quarta edizione di The Voice Senior, dopo il successo ottenuto con la seconda edizione di The Voice Kids, intervistata dal settimanale Chi, ha commentato con sarcasmo questa nuova risposta di Mediaset che, già nel 2010, rispose al successo di Ti lascio una canzone proprio con Io Canto.

Per la Clerici, quindi, trattasi di déjà vu:

Spero che sia uno scherzo perché sarebbe il colmo. Prima, ai tempi di Ti lascio una canzone, hanno fatto Io canto. Poi, dopo che ho fatto The voice kids, loro hanno ripreso con Io canto dopo anni. Se fanno i senior è uno scherzo. Spero, almeno, che i programmi vadano in onda in periodi diversi, altrimenti non faremmo un bel servizio al pubblico.

Riguardo l’idea di Fiorello che, a Viva Rai2!, ha lanciato l’idea di una conduzione a coppia Clerici-Cattelan per la prossima edizione di Sanremo, invece, Antonella Clerici ha dichiarato il ritorno al Festival, dopo la conduzione nel 2010 e la co-conduzione nel 2005, non rientra tra i suoi programmi:

La verità è che ho risposto a una boutade di Fiorello fatta alle sette del mattino. L’unica battuta che mi sia venuta è stata: “Con te lo farei”. Ma, assolutamente, non ci penso. Dopo il Sanremo di Amadeus anch’io direi di no, ma qualcuno lo dovrà pur fare. È chiaro che, avendolo già fatto, so che cosa significa. Ma non ci penso, ho i miei programmi che vanno molto bene. Ecco, chiunque lo faccia deve essere uno, deve essere il comandante, lo dico per esperienza. Altrimenti diventa un caos. E poi penso che Sanremo lo debba fare un conduttore esperto.