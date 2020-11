A sorpresa, Antonella Clerici sta partecipando alla finalissima di Tale e quale show, in onda in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma su Rai1. La conduttrice è stata presentata da Carlo Conti in qualità di “giudice di casa“. Un vero e proprio “esperimento“, come ha spiegato il padrone di casa (tornato in studio proprio stasera, dopo essere stato alle prese con il coronavirus). Un esperimento, va detto, dal sapore promozionale, visto che da venerdì prossimo sarà il suo The Voice Senior a prendere il posto di Tale e quale show il venerdì sera su Rai1.

Antonella Clerici interverrà nel meccanismo di Tale e quale show nella fase conclusiva della puntata. A lei spetterà, infatti, assegnare ai suoi tre concorrenti preferiti un totale di 10 punti. In particolare, il suo primo classificato beneficerà di cinque punti, il secondo di tre, il terzo di due.

I punti assegnati dalla Clerici andranno ad aggiungersi a quelli attribuiti dai tre giudici fissi Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme e dal quarto giudice di serata Alessandro Siani. In palio per il vincitore, lo ricordiamo, c’è una targa e 30mila euro da donare ad una Onlus benefica.

Va segnalata, a margine, la simpatica gaffe di cui si è resa protagonista la Clerici, allorquando, presentando la giuria di The Voice Senior ha sbagliato il nome di Clementino, chiamandolo Celestino. Errore che Conti le ha fatto subito notare, generando nella conduttrice una reazione divertita.

Oddio, ho detto Celestino invece che Clementino?! Chissà perché? Clementino sarà una grande scoperta, è fortissimo!

Ricordiamo che il rapper partenopeo sarà in giuria nello spin-off over di The Voice insieme a Gigi D’Alessio (con il quale ha collaborato di recente), Loredana Bertè, Al Bano e la figlia Cristel Carrisi.