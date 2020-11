Carlo Conti è tornato a condurre in studio Tale e quale show. È accaduto nella puntata di stasera, la finalissima dell’edizione 2020 del fortunato show prodotto da Endemol Shine Italy.

In verità, Conti ha aperto la diretta fingendo di essere collegato da “casa dolce casa“. Dopo aver salutato i giurati regolarmente seduti dietro al bancone in studio, ha chiesto loro:

Che faccio, prendo l’ascensore e vengo in studio?

E così è accaduto. Al rientro dalla pubblicità, Conti ha fatto il suo ingresso nin studio più sorridente che mai ed ha detto:

Buonasera, ben trovati; ci siamo, tornato in studio per Tale e quale show, la grande finale. Grazie per il grande affetto che mi avete dimostrato, è un onore e un piacere essere tornato in questo studio. Non potevo mancare per l’ultima puntata, nonostante le mille disavventure e il periodo un po’ particolare, diciamo così.

Bentornato Carlo! 👏🏻 ❤️

Non potevi mancare proprio alla finale! 😉#taleequaleshow pic.twitter.com/6zicHQXghD — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 20, 2020

Carlo Conti aveva comunicato di essere risultato positivo al coronavirus mercoledì 28 ottobre. Per questo motivo aveva dovuto condurre la puntata di venerdì 30 ottobre a distanza, da casa sua. La settimana successiva, invece, il conduttore aveva dovuto dare forfait, a causa del ricovero in ospedale (si era comunque collegato telefonicamente in apertura di puntata). A guidare la trasmissione, al suo posto, erano stati i giudici Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi. Venerdì scorso Conti, nel frattempo dimesso dall’ospedale di Firenze, era tornato a condurre da remoto.

Intervistato da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nei giorni scorsi Conti aveva raccontato così la sua esperienza:

Ho capito che non si scherza con questo virus. Indipendentemente da come ti prendi. Senti che c’è qualcosa che ti turba. E’ una cosa seria, da combattere, ci deve vedere uniti nel difenderci l’uno dall’altro… la storia delle mascherine, del distanziamento sociale. (…) Bisogna stare molto attenti, non sottovalutiamola. Non diamo la colpa solo ai ragazzi, la movida. E’ un virus subdolo.