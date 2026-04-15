Antonella Clerici e il mondo dei podcast: il volto femminile di punta della Rai apre alla Rete

Antonella Clerici sarà ospite da Gianluca Gazzoli al BSMT. La nota conduttrice Rai sta cercando di farsi riconoscere anche dall’universo dei podcaster. Un ulteriore passo all’interno di una florida carriera.

Antonella Clerici si rinnova ancora una volta. La donna ha dimostrato, per citare una sua frase, di sapersi sporcare di sugo. Tradotto: non rinuncia a mettersi in gioco con la consueta umiltà e voglia di fare, senza peccare di superbia. In questi anni l’abbiamo vista cambiare approccio e atteggiamento in diversi programmi. Contesti apparentemente diversi – da È Sempre Mezzogiorno a The Voice – che hanno tutti un comune denominatore. Lei.

Sembra scontato, ma non lo è perchè la conduttrice – per sua stessa ammissione – è arrivata a un punto della carriera in cui può permettersi di spaziare. Non deve dimostrare apparentemente più nulla, è una veterana del piccolo schermo e come obiettivo si pone soltanto la possibilità di accompagnare gli italiani nelle loro giornate e serate con garbo, divertimento e ironia. Gli abiti televisivi che indossa sono diversi, ma tutti a sua immagine e somiglianza.

Antonella Clerici, il volto rassicurante della Rai

Oggi, dove ogni cosa ha il suo tempo e un determinato sviluppo, riuscire a imporsi su più fronti non è solo difficile. Per alcuni è quasi impossibile. Ci vuole tempo per ambientarsi e trovare la quadra. Antonella Clerici non ha bisogno di scaldare i motori: entra già pronta, in ritmo partita, e quella partita la fa. In alcuni casi la vince persino ribaltando i favori del pronostico.

Si veda la sfida contro Maria De Filippi: The Voice è riuscito a battere una corazzata come C’è Posta Per Te. Sembrava impossibile, eppure Clerici ha dimostrato che il lavoro ben fatto paga. La sua riconoscibilità e profondità riesce sempre a fare la differenza. Anche perchè la presentatrice, e torniamo al concetto di partenza, non finisce mai di mostrare la propria duttilità. In televisione, ma anche altrove.

Dalla tv al Web

La conduttrice ha capito che il futuro saranno i podcast. Contenitori che nascono sul Web, ma arrivano – per ripercussioni e influenze – anche in televisione. Si veda il fenomeno Gazzoli che, grazie al BSMT e alla sua creatività, è arrivato a Sanremo. Antonella Clerici, quindi, non sente l’esigenza di avere un podcast proprio ma vuole raccontarsi anche a chi magari guarda meno la televisione.

I giovani seguono molto un certo tipo di contenitori che partono dalla Rete per svilupparsi altrove. Allora la nota presentatrice Rai, come direbbero gli esperti del settore, ha fatto e continua a fare di tutto per ampliare il proprio appeal. Consolidare il proprio brand. Tradotto: va ospite dai principali podcaster italiani e racconta il suo mondo, anche attraverso espedienti di una comunicazione che cambia. È stata da Cattelan, a SuperNova, ora tocca a Gazzoli.

La conduttrice passa dal BSMT

Il conduttore l’ha conosciuta durante È Sempre Mezzogiorno quando è stato ospite in trasmissione per presentare Sanremo Giovani. È giunto il momento di ricambiare: Gianluca Gazzoli ospita Antonella Clerici al BSMT. Un’ulteriore occasione di confronto e sviluppo con le nuove generazioni attraverso formati ormai noti.

Clerici non vuole perdere il contatto con la realtà e il vissuto odierno si racconta anche tramite i podcast. Il trailer lanciato da Gazzoli ha già fatto impazzire i fan. Antonella Clerici è pronta per siglare un’altra pagina importante della propria storia professionale che, in questo caso, passa da YouTube. Un palcoscenico diverso rispetto alla consuetudine della presentatrice, ma sempre stimolante. L’importante è continuare a sporcarsi di sugo, senza girarsi dall’altra parte. In ultima istanza, c’è sempre il tasto del rewind.