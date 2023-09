Anna Moroni è tornata a trovare Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. Lo ha fatto nella puntata di oggi, a sorpresa però della conduttrice, del tutto ignara della presenza della sua compagna d’avventura ai tempi di La Prova del Cuoco.

Nella puntata odierna, infatti, Antonella Clerici, per la prima volta da quando è al timone di È sempre mezzogiorno, si è messa dietro ai fornelli per cucinare lei stessa. Proprio per questa occasione gli autori hanno pensato per lei ad una sorpresa. Mentre la conduttrice si stava dirigendo in cucina per iniziare a preparare la sua salsa tonnata, si è sentito l’inconfondibile: “Ti sei lavata le mani tesoro?”.

Si trattava della voce di Anna Moroni, ma ovviamente Antonella Clerici ha pensato che si trattasse solamente di una riproposizione della frase che tante volte la Moroni le ha ripetuto. Quando però Alfio le stava mettendo il grembiule per cucinare, ha fatto il suo ingresso in studio proprio Anna Moroni.

Antonella Clerici scoppia in lacrime oggi a È sempre mezzogiorno

La conduttrice è subito corsa verso la cuoca, abbracciandola calorosamente. Le lacrime non hanno tardato ad arrivare. “Non mi aspettavo di vederti” si è giustificata commossa la Clerici. “Io non potevo mancare. Tu inizi a cucinare oggi tesoro e io dovevo stare qua” le ha risposto la Moroni.

Una sorpresa davvero emozionante! ❤️ Le lacrime di @antoclerici nel rivedere Anna Moroni ci hanno fatto commuovere tutti!#ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/ednhGEvikc — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) September 14, 2023

“Annina, che bello vederti, sono così contenta che tu sia venuta, non ti aspettavo” ha detto Antonella Clerici, dopo essersi ripresa dallo stupore iniziale. “Pensa ho sentito la tua voce e ho detto: “Cavolo, come la prima volta!”. Ti ricordi? Quando tu mi dicesti apri la cerniera e io mi sono guardata i pantaloni” ha proseguito la conduttrice. “Facevamo la torta, ti ricordi? Era la cerniera della teglia” ha aggiunto Anna Moroni.

La cuoca, che era già stata ospite del programma, era assente da più di un anno e mezzo. “L’anno scorso non sono venuta perché tu sai quello che è successo. Però quest’anno va meglio” ha spiegato, infatti, la Moroni alla Clerici. Forse delle varie ospitate fatte negli anni a È sempre mezzogiorno quella di oggi proprio per questo rimarrà la più emozionante.