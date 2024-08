Ecco cosa succede oggi in The Family, la serie turca in onda su Canale 5 ‘ispirata’ ai Soprano…

Anticipazioni della puntata di The Family di oggi, mercoledì 14 agosto 2024, eccezionalmente alle 14:10 nella settimana di Ferragosto su Canale 5. La serie turca, il cui titolo originale è Aile, è andata in onda in patria dal dal marzo 2023 al gennaio 2024, per 2 stagioni in tutto e un totale di puntate che in Italia arriva a 95 da 45′ ciascuna.

La vicenda ruota intorno all’amore, travolgente e inatteso tra Aslan Soykan (interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ) e Devin Akın (che ha il volto di Serenay Sarıkaya), rispettivamente boss della famiglia criminale pipù potente di Istanbul alle prese con le conseguenze del suicidio del padre Yusuf e psicologa di successo, piena di talento e di determinazione. Il loro amore è ostacolato dalla madre di Aslan, Hulya (Nur Sürer), donna dominante che esige che tutta la famiglia debba riunirsi a cena ogni giorno, e dalle vicende familiari di Devin, alle prese con una sorella borderline e tossicodipendente Yağmur (Yüsra Geyik) con una madre, Neşe (İpek Tenolcay), bipolare.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DI THE FAMILY DAL 12 AL 16 AGOSTO 2024

The Family, anticipazioni puntata 14 agosto 2024: si apre una nuova faida

Un altro omicidio agita la famiglia Soykan

Su ordine di Hulya, Ibrahim uccide l’avvocato Suat a pochi passi dal confine, mentre la moglie lo implora che le venga risparmiata la vita.

Il fantasma di Serhat perseguita Aslan

Ilyas sospetta che suo figlio Serhat sia stato ucciso e si presenta dalla famiglia Soykan durante i festeggiamenti per la circoncisione di Kaya. Aslan intuisce che dietro l’arrivo dell’uomo ci sia la mano della madre e va su tutte le furie: accetta, quindi, di incontrare Ilyas lontano dalla famiglia, a casa della madre di lui.

The Family, repliche

Ad oggi Mediaset non ha previsto repliche in televisione della serie tv, che si può seguire solo durante la messa in onda su Canale 5.

The Family, puntata di oggi su Mediaset Infinity

Oltre che su Canale 5, è possibile vedere The Family in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, che permette di rivedere anche le puntate precedenti.