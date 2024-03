Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Nuove anticipazioni per sabato 9 marzo 2024, alle 14:30 di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 9 marzo 2024 (fino alle 16:30): crisi tra Hakan e Zuleyha

Hakan scagionato

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Hakan (Ibrahim Celikkol) viene liberato prontamente non appena Gungor invia dei documenti alla procura di Cukurova che lo scagionano, attestando un caso di omonimia. Dopo aver scoperto che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu, Zuleyha decide di allontanarlo dalla sua vita e dall’azienda. A questo scopo tenta di convincerlo a cederle le quote della Yaman Holding in suo possesso, ma Hakan rifiuta. Spera, allora, di poter adire le vie legali denunciandolo per truffa, ma scopre che non ci sono i presupposti, così tenta, sotto minaccia, di costringerlo alla cessione.

Abdulkadir si dichiara a Betul

Nel frattempo, Abdulkadir (Erkan Bektaş) ha dichiarato il suo amore a Betul (İlayda Çevik) e l’ha convinta a passare due giorni da sola con lui fuori città. Per potersi permettere la fuga d’amore, Betul si trova costretta a mentire a Colak (Altan Gördüm) inventando di essere ad Ankara per aiutare un’amica ad un processo. Al ritorno in città, Betul promette ad Abdulkadir che lascerà Colak quanto prima possibile.

Screzi tra Cevriye e Fadik

A villa Yaman, intanto, continuano gli screzi tra Cevriye (Irmak Aydın) e Fadik (Polen Emre), quest’ultima con l’aiuto di Bahar fa credere a Cevriye di aver ricevuto un dono molto speciale da Lutfiye per averla aiutata nelle pulizie.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.