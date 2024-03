Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Nuove anticipazioni per venerdì 8 marzo 2024, alle 14:10 e alle 21:40 di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara dell’8 marzo (14:10): Vahap vuole derubare Zuleyha

Il tentato furto di Vahap

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Vahap (Ergün Metin) entra nuovamente nella camera da letto di Zuleyha per rubare i suoi oggetti personali. Questa volta però viene scoperto da Fikret (Furkan Palalı), che lo caccia di casa e lo minaccia.

Colak accusa Betul

Colak (Altan Gördüm) accusa Betul (İlayda Çevik) di avere passato a Zuleyha delle informazioni che le hanno permesso di vincere la gara d’appalto per la fornitura di agrumi. Betul, spaventata dalla furia di Colak, cerca conforto dalla madre Sermin (Sibel Taşçıoğlu). Zuleyha si pente di aver rimandato il matrimonio.

Anticipazioni Terra Amara dell’8 marzo (21:40) Zuleyha scopre la verità su Hakan

Zuleyha vuole sposare Mehmet

Zuleyha, pentita di aver rimandato il matrimonio, propone ad Hakan (Ibrahim Celikkol) di andare in crociera in Europa e di farsi sposare dal comandante della nave. Con l’occasione, Hakan vorrebbe rivelare a Zuleyha la verità sulla sua identità ma, per ordini del proprio capo Gungor, deve aspettare ancora qualche giorno.

Il suo segreto però potrebbe venire a galla prima del previsto a causa di un articolo su un giornale trovato da Lutfiye (Hülya Darcan) in casa di Fikret (Furkan Palalı). Luftiye trova un giornale che Fikret ha portato con sé dal Libano in cui un articolo denuncia la vera identità di Mehmet. Luftiye lo mostra a Zuleyha che ne rimane sconvolta.

La vera identità di Mehmet

Mehmet è Hakan Gumusoglu, trafficante di armi che per vendicarsi degli Yaman li avrebbe danneggiati in vario modo. Fikret però segnala a Zuleyha che Hakan a Beirut gli ha salvato la vita, gesto incompatibile con il presunto odio. Zuleyha non lo ascolta; denuncia Hakan che viene arrestato e chiede scusa ai suoi dipendenti per essere caduta nella trappola dell’uomo che stava per sposare. Abdulkadir (Erkan Bektaş) rimprovera a Vahap (Ergün Metin) aver sparso la voce che Mehmet fosse Hakan, inducendo Zuleyha a indagare. Anche Colak ne chiede conto a Vahap; che risponde di aver sparso quella voce per odio verso Mehmet.

Betul sposerà Colak?

Sermin tenta di convincere sua figlia Betul a sposare Colak per poter ereditare la sua fortuna, un giorno. Nel frattempo, Zuleyha è sconvolta per aver scoperto la vera identità di Hakan, mentre Lutfiye cerca di consolarla come può. Fikret, intanto, nutre dei dubbi sul fatto che Hakan si sia macchiato di tante azioni malvagie e sospetta che in realtà l’uomo collabori con il governo.

