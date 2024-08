Anticipazioni La Promessa puntata del 12 agosto 2024: Manuel proprone un compromesso a Jimena

Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento.

Anticipazioni della puntata de La Promessa di lunedì 12 agosto 2024, alle 15:10 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni puntata 12 agosto 2024: Manuel propone un compromesso a Jimena pur di salvare il matrimonio

Jimena è decisa a lottare pur di risolvere la crisi con Manuel

Margarita suggerisce a Manuel un matrimonio di facciata, che nel privato liberi i coniugi. Manuel propone un compromesso a Jimena: un matrimonio di facciata. Jimena si e’ trasferita nella camera di Leonor, ma e’ determinata a risolvere i suoi problemi coniugali e dice a Cruz che ha intenzione di lottare per il suo matrimonio, convinta di superare il brutto momento. Manuel racconta a Jana che Abel e’ ancora convinto di essere il suo fidanzato e questo la spinge a chiarire la situazione con il medico che pero’ la sorprende con una proposta di matrimonio. Manuel e’ disperato per la sua situazione coniugale.

Alonso scopre che Romulo è malato

Alonso scopre da Pia che Romulo e’ gravemente malato e lo obbliga a una settimana di riposo, pena il licenziamento in tronco. Mauro quindi sostituisce Romulo e resta valletto personale di Manuel.

Curro ad Alonso: Vorrei fossi mio padre

Curro, entusiasta, racconta a Jana del viaggio con Alonso. Curro si avvicina sempre più ad Alonso e gli dice che vorrebbe che fosse lui suo padre. Quando la cosa arriva a Cruz, la donna si convince che Curro sa per certo di essere il figlio di Alonso e si confida con Petra.

Valentin si avvicina a Maria (ma lui ha già una relazione)

Valentin dice a Simona che il figlio ha perso la moglie in passato, poi aggiunge di essersi lasciato il peggio alle spalle e che ora ha una nuovo relazione. Intanto fa il filo a Maria che si diverte.

Abel minimizza il malore, Feliciano fraternizza con Salvadore

Cruz insiste con Abel per il suo malore, Abel lo attribuisce alla pressione alta per una lite con suo figlio. Curro offre a Martina un omaggio in argento ma senza esito. Feliciano si apre con Salvadore i due fraternizzano. Pelayo rassicura Alonso e Lorenzo sull’ingresso dell’ospite inglese, ma il marchese teme ricadute in caso di un eventuale conflitto.

Teresa spinge Feliciano a raccontare dell’incidente in cui è morto suo padre

Mauro e’ in difficolta’ con il suo lavoro da maggiordomo, Pia lo aiuta e gli consiglia di parlare con Romulo e, la cosa, si rivelera’ utile. Teresa cerca di spingere Feliciano a raccontare dell’incidente in cui è morto suo padre e Simona, pur non sapendo cosa nasconda il ragazzo, gli da’ lo stesso consiglio.

La Promessa, replica su La 5

La soap opera va in onda anche in replica su La 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11:05, con gli episodi trasmessi qualche giorno prima su Canale 5, permettendo così di recuperare per tempo le ultime novità della trama e dei personaggi della serie.

La Promessa, puntata di oggi Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera, da cui è possibile vedere anche le puntate precedenti.