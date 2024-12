Ecco cosa succede oggi ne Il Paradiso delle Signore 9, la soap opera di Raiuno ambientata in un grande magazzino della Milano di metà anni Sessanta

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, puntata di martedì 17 dicembre 2024, alle 16:00 su Raiuno. La nuova stagione (la settima in formato daily) della fortunata fiction è ambientata nella Milano di metà Anni Sessanta.

La serie è cominciata nel 2015 ed è andata in onda con episodi settimanali in prima serata per le prime due stagioni, fino al 2017. Dal 2018, invece, è diventato un appuntamento del pomeriggio feriale di Raiuno, con episodi della durata di 50 minuti circa ciascuno.

La serie, quest’anno, è ambientata nel 1965, nel primo grande magazzino di Milano. Dopo l’uscita di scena di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), a gestirlo sono i suoi amici Roberto (Filippo Scarafia) e Marcello (Pietro Masotti). I due sono affiancati da numerosi altri personaggi, tra cui le immancabili Veneri, le commesse del negozio. Anche in questa stagione, però, si profila una “sfida” con il Gmm, il grande magazzino rivale aperto da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 del 17 dicembre 2024 (puntata 71): il gioco delle coppie

I dubbi di Irene e Clara

Irene (Francesca Del Fa) crede che a Clara (Elvira Camarrone) non interessi davvero Alfredo (Gabriele Anagni), ma lei ammette che in passato era innamorata di lui. Nel frattempo, la Boscolo confessa a Elvira (Clara Danese) che non è più sicura del suo rapporto con Jerome.

Una brutta notizia per Enrico

Enrico (Thomas Santu) dovrebbe essere più sereno considerato come stanno andando le cose con Marta (Gloria Radulescu). Invece, a pochi giorni dal 25 dicembre, ecco una notizia che lo butta giù: a malincuore, deve comunicare alla figlia che non passeranno il Natale insieme.

