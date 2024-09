Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, puntata di giovedì 12 settembre 2024, alle 16:00 su Raiuno. La nuova stagione (la settima in formato daily) della fortunata fiction è ambientata nella Milano di metà Anni Sessanta.

La serie è cominciata nel 2015 ed è andata in onda con episodi settimanali in prima serata per le prime due stagioni, fino al 2017. Dal 2018, invece, è diventato un appuntamento del pomeriggio feriale di Raiuno, con episodi della durata di 50 minuti circa ciascuno.

La serie, quest’anno, è ambientata nel 1965, nel primo grande magazzino di Milano. Dopo l’uscita di scena di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), a gestirlo sono i suoi amici Roberto (Filippo Scarafia) e Marcello (Pietro Masotti). I due sono affiancati da numerosi altri personaggi, tra cui le immancabili Veneri, le commesse del negozio. Anche in questa stagione, però, si profila una “sfida” con il Gmm, il grande magazzino rivale aperto da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DE IL PARADISO DELLE SIGNORE 8 DELLA SETTIMANA DAL 9 AL 13 SETTEMBRE 2024

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 del 12 settembre 2024 (puntata 4): prime amicizie per Odile

Tancredi rimproverato da Umberto

Umberto rimprovera Tancredi (Flavio Parenti) per lo scontro che ha avuto con Roberto (Filippo Scarafia) la sera prima al Circolo, a proposito della concorrente tra la Gmm e Il Paradiso delle Signore, ormai sempre più accesa anche sul fronte delle collezioni.

Rosa diventa amica di Odile

Marcello ha capito che serpeggia un po’ di malumore in merito agli accoppiamenti fatti per la sfilata e chiede la complicità di Botteri (Luca Ferrante) per risolvere il problema. Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) incontra Odile (Arianna Amadei) per la seconda volta e le due ragazze entrano in confidenza.

Un arrivo misterioso

A Milano, intanto, arriva un giovane misterioso, che si scontra subito con Marta (Gloria Radulescu) e si scopre che sta per iniziare un periodo di prova al magazzino del Paradiso. Umberto riceve una telefonata preoccupante che riguarda Odile.

Replica Il Paradiso delle Signore 9 puntata di oggi

Raiuno non prevede repliche in tv della puntata odierna. È però possibile rivedere tutte le puntate settimanali il sabato pomeriggio su Rai Premium, con una mini “maratona” dedicata alla settimana appena trascorsa, con gli episodi in onda uno dietro l’altro.

Il Paradiso delle Signore 9 su RaiPlay

È possibile vedere la puntata de Il Paradiso delle Signore 9, oltre che durante la diretta su Raiuno, anche in streaming su di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.